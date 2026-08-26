XA: Ισχυρότερη στήριξη η περιοχή των 2.588 μονάδων

Άνοδο κατά 0,81% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης, κλείνοντας στις 2.653,53 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τις 2.660,32 μονάδες, σε νέο υψηλό 17 ετών.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο Δείκτης Τραπεζών ενισχύθηκε στις 3.099,53 μονάδες (+0,92%), ο FTSE 25 στις 6.787,8 μονάδες (+0,89%), ενώ ο FTSEM παρέμεινε αμετάβλητος στις 3.097 μονάδες (0,00%). Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €266,4 εκατ., με €59,4 εκατ. να αφορούν 32 προσυμφωνημένες συναλλαγές. Αυξημένη δραστηριότητα καταγράφηκε κυρίως σεEurobank, Πειραιώς, Metlen, ΔΕΗ καιAKTOR. Οιτράπεζες κινήθηκαν όλες ανοδικά: Alpha (+1,38%), Εθνική (+1,06%), Πειραιώς (+0,70%) και Eurobank (+0,48%). Στον κλάδο ξεχώρισαν η CrediaBank (+3,32%) και η Optima (+2,54%). Στα μη τραπεζικά blue chips, η Cenergy (+5,18%) κατέγραψε ισχυρή αντίδραση, ενώ θετικά κινήθηκαν η ΔΕΗ (+2,70%), η Allwyn (+2,75%) και η AKTOR (+2,17%). Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Helleniq Energy (-2,77%), η Motor Oil (-1,08%) και η Jumbo (-1,14%). Η εικόνα παρέμεινε επιλεκτική, καθώς 60 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 66 πτωτικά και 74 αμετάβλητες. Τεχνικά, υπέρβαση των 2.660 μονάδων θα ενίσχυε περαιτέρω τη βραχυπρόθεσμη τάση του ΓΔ, με πρώτη ζώνη στήριξης τις 2.640–2.600 μονάδες και ισχυρότερη την περιοχή των 2.588 μονάδων.