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Συνάντηση Τσιάρα με 45 «γαλάζιους» βουλευτές: Πίεση για άμεσες πληρωμές στους αγρότες – Το χρονοδιάγραμμα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:40 - 15 Οκτ 2025

Συνάντηση Τσιάρα με 45 «γαλάζιους» βουλευτές: Πίεση για άμεσες πληρωμές στους αγρότες – Το χρονοδιάγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με 45 «γαλάζιους» βουλευτές είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, το απόγευμα της Τετάρτης (15/10), κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός σχετικά με τις επικείμενες κινήσεις διαμαρτυρίας των αγροτών και το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί το να «κατεβάσουν» τα τρακτέρ στους δρόμους.  

Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συναντήθηκαν με τον Υπουργό προέρχονται από αγροτικές περιοχές και τόνισαν πως θα υπάρξει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, εάν δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις και δεν καταβληθούν τα χρήματα στους αγρότες.

Ενδεικτικά, ο κ. Οικονόμου, η κα Αραμπατζή και ο κ. Μπουκώρος υπογράμμισαν ότι εάν δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις και οι αγρότες δεν λάβουν τις επιδοτήσεις που εκκρεμούν, τότε θα προκληθεί ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που οι βουλευτές δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν.

Οι βουλευτές σημείωσαν, δε, πως φέρνουν το «μήνυμα» των αγροτών στα γραφεία του κόμματος και στον αρμόδιο υπουργό.

Μετά την «εξαντλητική», όπως την χαρακτήρισαν, συνάντηση, διάρκειας 4 ωρών, οι βουλευτές δήλωσαν πως υπήρξε δέσμευση τόσο εκ μέρους του κ. Τσιάρα, όσο και από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πως θα καταβληθούν τα χρήματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ως εξής:

  • Προκαταβολή: 600 εκατ. ευρώ έως τις 30 Νοεμβρίου
  • Εξόφληση: 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσαν ότι οι βουλευτές της περιφέρειας που συμμετείχαν στη συνάντηση αναγνώρισαν πως πρόκειται για ένα «διαχρονικό πρόβλημα» που γίνονται προσπάθειες να επιλυθεί· μία «βαθιά θεσμική παθογένεια», όπως χαρακτηριστικά είπαν, η οποία «επιχειρείται να θεραπευτεί».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συζητήθηκε και το θέμα της ευλογιάς, με τους βουλευτές της ΝΔ να ζητούν οι αποζημιώσεις να δοθούν άμεσα και να προωθηθούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο.

«Η σύσκεψη κράτησε τέσσερις ώρες γιατί ήταν πάρα πολλά τα θέματα που έπρεπε να συζητηθούν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσιάρας και σημείωσε πως σήμερα (15/10) πληρώθηκαν πάνω από 150 εκατ. ευρώ σε πάνω από 150.000 δικαιούχους, εκφράζοντας την ευχή πως το επόμενο διάστημα «θα μπουν σε σειρά οι πληρωμές» και λέγοντας πως καταβάλλεται «μεγάλη προσπάθεια» για την πληρωμή της προκαταβολής στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο κ. Χαρακόπουλος, με τη σειρά του, ερωτηθείς εάν υπάρχει ανησυχία στους βουλευτές ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, δήλωσε πως «δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα» και επανέλαβε πως καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν οι πληρωμές το επόμενο διάστημα, με βάση τον «οδικό χάρτη» που συζητήθηκε και στη συνάντηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 20:57
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