Βρετανία: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές καυσίμων – «Ασφυξία» για τους αγρότες

Οι Βρετανοί αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων και περιορίζει τα περιθώρια κέρδους στον πρωτογενή τομέα.

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, οι τιμές των καυσίμων έχουν καταγράψει απότομη άνοδο. Από τη Δευτέρα, οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 10 και 14 πενών ανά λίτρο, δημιουργώντας νέα πίεση στους παραγωγούς.

Ειδικότερα, το κόστος του «κόκκινου ντίζελ», του ειδικού καυσίμου που χρησιμοποιείται στα αγροτικά οχήματα και μηχανήματα, έχει αυξηθεί κατά περίπου 10%, φτάνοντας πλέον κοντά στη 1,10 λίρα ανά λίτρο. Η έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον προγραμματισμό των αγροτών, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν τόσο για τις ποσότητες που θα προμηθευτούν όσο και για τον κατάλληλο χρόνο αγοράς.

Αρκετοί παραγωγοί αναζητούν ήδη συμβουλές από την ένωση Fram Farmers, η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 1.400 αγροτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες τους σε καύσιμα.

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινείται και το κόστος του πετρελαίου κίνησης για τους Βρετανούς καταναλωτές. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε την Πέμπτη στις 183,5 πένες ανά λίτρο, από 164,5 πένες που ήταν στα μέσα Ιουλίου.

Ακριβότερη είναι πλέον και η παραφίνη, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης, γεγονός που προκαλεί πρόσθετη ανησυχία ενόψει του χειμώνα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, κυρίως στις αγροτικές περιοχές που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου και συνήθως φροντίζουν αυτή την περίοδο να γεμίσουν τις δεξαμενές θέρμανσης.

Η τιμή της παραφίνης πλησιάζει πλέον τη 1 λίρα ανά λίτρο, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρισκόταν περίπου στις 60 πένες το λίτρο.