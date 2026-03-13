Όμιλος Σαράντη: Το πενταετές πλάνο και τα προϊόντα – «κλειδιά» κερδοφορίας

Στην ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω της στροφής σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους συνεχίζει να επενδύει ο όμιλος Σαράντη, επιλογή που ήδη αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025. Παρά τη σχετική σταθερότητα των πωλήσεων, η κερδοφορία του ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα της περσινής χρήσης, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Γιάννης Μπούρας, και ο CFO Χρήστος Βάρσος επανέλαβαν τον στόχο του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου για διπλασιασμό του EBITDA έως το 2028. Όπως ανέφεραν, ενδέχεται να υπάρξουν επιμέρους προσαρμογές στο πλάνο, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η βασική στρατηγική κατεύθυνση.

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα περιθώρια κερδοφορίας θα συνεχίσουν να ενισχύονται τα επόμενα χρόνια, ακόμη και σε ένα περιβάλλον πιο συγκρατημένης αύξησης των καθαρών πωλήσεων.

Οι πιέσεις από τη γεωπολιτική κρίση

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά, η διοίκηση σημείωσε ότι μια τέτοια συγκυρία μπορεί να επηρεάσει το κόστος, κυρίως μέσω των τιμών του πετρελαίου, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπούρας, οι εξελίξεις μεταβάλλονται καθημερινά και ήδη έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα που αξιολογεί τις εξελίξεις και καταρτίζει σχέδιο ενεργειών για τη διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Έλεγχος λειτουργικού κόστους , που παραμένει βασική προτεραιότητα.

Αναπροσαρμογή των μηχανισμών προώθησης στην αγορά σε σχέση με το παρελθόν.

Διαχείριση τιμών και επενδύσεων , με πιθανές προσαρμογές τιμολογίων ανάλογα με την πορεία των τιμών πρώτων υλών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος στην Πολωνία στον τομέα των σακουλών απορριμμάτων. Οι νέες εγκαταστάσεις αξιοποιούν ως βασική πρώτη ύλη καταναλωτικά και βιομηχανικά απόβλητα, γεγονός που περιορίζει την εξάρτηση από πρώτες ύλες που επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Διαθέτουμε ήδη εργαλεία και υποδομές που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά το κόστος, ενώ η ευελιξία της ομάδας παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την αντιμετώπιση των εξελίξεων», σημείωσε ο CEO του ομίλου.

To Carroten και η διεθνής ανάπτυξη

Παράλληλα, ο όμιλος εντείνει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των διεθνών brands του, με αιχμή το Carroten, το οποίο καταγράφει σημαντική δυναμική στις διεθνείς αγορές.

«Στόχος μας είναι το Carroten να εξελιχθεί σε ένα πραγματικά μεγάλο διεθνές brand», ανέφερε ο κ. Μπούρας.

Η εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση του brand σε νέες αγορές, όπως το Μεξικό, τη Λατινική Αμερική και χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Ήδη στις ΗΠΑ το προϊόν έχει αναδειχθεί Νο1 στην κατηγορία tanning (oils & lotions) στην Amazon, ενώ συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία προϊόντα της κατηγορίας Beauty & Personal Care της πλατφόρμας, ανάμεσα σε περισσότερα από 70.000 brands. Παράλληλα, το Carroten βρίσκεται σε περίπου 1.900 φυσικά σημεία πώλησης στις ΗΠΑ.

Σημαντική δυναμική καταγράφεται και στην αγορά της Αυστραλίας, ενώ ο όμιλος επεκτείνει σταδιακά την παρουσία του και στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, το Carroten έχει ήδη τοποθετηθεί στον κορυφαίο retailer υγείας και ομορφιάς στη Σαουδική Αραβία, καθώς και στον δεύτερο μεγαλύτερο retailer στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, ο όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στις Φιλιππίνες στην κατηγορία περιποίησης δέρματος μέσω των brands bioten και Clinea, ενισχύοντας το αποτύπωμά του στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η στρατηγική των εξαγορών

Η διοίκηση επανέλαβε ότι συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες για στοχευμένες εξαγορές, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου.

Όπως επισημάνθηκε, η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά την αγορά για κινήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τη γεωγραφική παρουσία της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένη συμφωνία προς ανακοίνωση.

Επενδύσεις σχεδόν 95 εκατ. ευρώ έως το 2028

Για το 2026 ο όμιλος προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα κατευθυνθούν κυρίως:

στον ψηφιακό μετασχηματισμό

στην επέκταση της παραγωγικής μονάδας στα Οινόφυτα

σε επενδύσεις στις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου.

Σε ορίζοντα πενταετίας (2024-2028), το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 94,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 17% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Όπως σημείωσε ο κ. Μπούρας, το 2026 αποτελεί το τρίτο έτος του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα επιτρέψει στη διοίκηση να αξιολογήσει αν απαιτείται επικαιροποίηση του πλάνου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την πορεία της εταιρείας.

Σταθερή η μερισματική πολιτική

Ο όμιλος διατηρεί τη δέσμευσή του για σταθερή μερισματική πολιτική, με ελάχιστο payout ratio 40%, ενώ υπάρχει δυνατότητα υψηλότερων διανομών όταν το επιτρέπουν η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές.

Όπως ανέφερε ο CFO Χρήστος Βάρσος, το ποσοστό διανομής μπορεί να αυξάνεται όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Για τη χρήση του 2025 το payout ratio διαμορφώθηκε στο 47,1% των καθαρών κερδών, έναντι 43,5% την προηγούμενη χρονιά.

Πωλήσεις 620 εκατ. ευρώ το 2026

Για τη φετινή χρήση, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις του ομίλου θα διαμορφωθούν περίπου στα 620 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,4% σε σχέση με το 2025.

Τα EBITDA αναμένεται να φτάσουν τα 97 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9%, ενώ το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 15,6%, αυξημένο κατά 76 μονάδες βάσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 ο όμιλος κατέγραψε καθαρές πωλήσεις 599,6 εκατ. ευρώ και EBITDA 89 εκατ. ευρώ, με τη βελτίωση της κερδοφορίας να αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του μείγματος επώνυμων προϊόντων.