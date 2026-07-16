Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται

Με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 13 χώρες, ο Όμιλος Σαράντη έχει διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει βαθιά γνώση τοπικών αγορών, ευελιξία και αποτελεσματική υλοποίηση στρατηγικών επιλογών.

Μία ελληνική πολυεθνική με μεγάλη εξαγωγική δυναμική που βασίζεται σε στοχευμένες επενδύσεις και έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, αναλύει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reporter Magazine Ιουλίου τη στρατηγική του Ομίλου, τα μεγάλα του ατού, αλλά και τα σχέδια για το μέλλον.

Ποιοι είναι σήμερα οι βασικοί άξονες της στρατηγικής σας για την επόμενη ημέρα του Ομίλου;

Στον Όμιλο Σαράντη πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη έχει πραγματική αξία μόνο όταν δημιουργεί θετικό αποτύπωμα για τους ανθρώπους και την κοινωνία. Με αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας στα brands μας, στην καινοτομία και στους ανθρώπους μας, με στόχο να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Ένας από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής μας είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου μέσα από στοχευμένες κινήσεις ανάπτυξης και επενδύσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής αποτελεί η εξαγορά και επιτυχής ενσωμάτωση της Stella Pack στην Πολωνία, η οποία ενίσχυσε σημαντικά το αποτύπωμά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και δημιούργησε νέες δυνατότητες ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Την ίδια στιγμή, επενδύουμε δυναμικά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και μεγάλες προοπτικές για το μέλλον του Ομίλου. Η ανάπτυξη του Carroten στις ΗΠΑ ξεκίνησε αρχικά μέσω του Amazon, ενώ από το 2025 επεκτάθηκε και στο φυσικό δίκτυο διανομής μέσα από τη συνεργασία μας με το Target. Η μέχρι σήμερα πορεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και ήδη προχωρούμε σε περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας μας, με περισσότερους κωδικούς Carroten να εντάσσονται στην αμερικανική αγορά και μέσα στο 2026.

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική μας επιλογή να ενισχύουμε συστηματικά το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, επενδύοντας σε αγορές και συνεργασίες με μακροπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης, πάντα με επίκεντρο την καινοτομία, τα ισχυρά brands και τη βαθιά κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή.

Κοιτάζοντας μπροστά, στόχος μας είναι να αναπτυσσόμαστε και να χτίζουμε έναν Όμιλο με διαρκή αξία, ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και ουσιαστική συμβολή στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε με συνέπεια, τόλμη και ξεκάθαρο όραμα, παραμένοντας πάντα πιστοί στις αξίες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Σαράντη.

Βλέπετε νέες αγορές ή κατηγορίες προϊόντων να ανοίγουν για τον Όμιλο το επόμενο διάστημα;

Η δυναμική των αγορών σήμερα αλλάζει πολύ γρήγορα, δημιουργώντας συνεχώς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και νέες απαιτήσεις. Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να επεκταθούμε σε περισσότερες κατηγορίες ή αγορές, αλλά να κινούμαστε σε τομείς όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή και να χτίσουμε μαζί του μια σχέση εμπιστοσύνης με διάρκεια στον χρόνο.

Βλέπουμε ιδιαίτερα ισχυρή προοπτική σε κατηγορίες που συνδέονται με το wellbeing, την προσωπική φροντίδα, την ομορφιά και το home care, τομείς στους οποίους ο Όμιλος διαθέτει ήδη σημαντική τεχνογνωσία, ισχυρά brands και βαθιά γνώση των αναγκών του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ στενά τις νέες καταναλωτικές συνήθειες και τις τάσεις που διαμορφώνονται γύρω από την ποιότητα ζωής, τη βιωσιμότητα και την ανάγκη για πιο ουσιαστικά και καινοτόμα προϊόντα.

Σε επίπεδο αγορών, παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών που διαμορφώνονται σε περιοχές όπου ο Όμιλος έχει ήδη ισχυρή βάση, όπως η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ παράλληλα διευρύνουμε σταδιακά την παρουσία μας και σε αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και οι Φιλιππίνες. Η εξέλιξη του Carroten στην αμερικανική αγορά μάς επιβεβαιώνει ότι τα brands του Ομίλου μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ιδιαίτερα ανταγωνιστικών διεθνών αγορών και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.

Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι η πραγματική ανάπτυξη έρχεται όταν συνδυάζεις μια ξεκάθαρη διεθνή στρατηγική με βαθιά κατανόηση των τοπικών αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε αγοράς.

Η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή: να επενδύουμε σε κατηγορίες και αγορές όπου μπορούμε να δημιουργούμε διαχρονική αξία, παραμένοντας ουσιαστικά συνδεδεμένοι με τις πραγματικές ανάγκες και την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα δεδομένα και η τεχνολογία στο να κατανοείτε καλύτερα τον σύγχρονο καταναλωτή;

Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα και η τεχνολογία παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον σύγχρονο καταναλωτή και λαμβάνουμε αποφάσεις. Οι ανάγκες, οι συνήθειες και οι προσδοκίες των ανθρώπων αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ και γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να αφουγκραζόμαστε αυτές τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Για τον Όμιλο Σαράντη, η αξιοποίηση των data δεν αφορά μόνο την καλύτερη εμπορική απόδοση. Αφορά κυρίως τη δυνατότητα να δημιουργούμε προϊόντα, εμπειρίες και brands που παραμένουν ουσιαστικά και relevant στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Μέσα από την ανάλυση δεδομένων μπορούμε να κατανοούμε βαθύτερα τις ανάγκες κάθε αγοράς, να εντοπίζουμε νέες τάσεις και να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες σε όλο το φάσμα της λειτουργίας

μας, από την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το marketing και την επικοινωνία με τον καταναλωτή. Η τεχνολογία μάς βοηθά να λειτουργούμε πιο ευέλικτα, πιο αποδοτικά και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ωστόσο, πιστεύω ότι όσο σημαντικά κι αν είναι τα data, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη κατανόηση και την αυθεντική σύνδεση με τον καταναλωτή. Η τεχνολογία είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, αλλά η ουσία παραμένει πάντα ο άνθρωπος.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Πόσο έχουν επηρεάσει τη δική σας λειτουργία και τις αποφάσεις σας;

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αναμφίβολα διαμορφώσει ένα νέο, πιο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ζούμε σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και αυτό απαιτεί συνεχή εγρήγορση, ταχύτητα προσαρμογής και στρατηγική σκέψη. Για τον Όμιλο Σαράντη, που δραστηριοποιείται σε πολλές διεθνείς αγορές, η ανθεκτικότητα και η ευελιξία αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες.

Οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι ευρύτερες οικονομικές μεταβολές μάς οδήγησαν στο να επαναξιολογήσουμε αρκετές πτυχές της λειτουργίας μας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις αλλαγές.

Παράλληλα όμως, αυτή η περίοδος ανέδειξε και κάτι πολύ σημαντικό: τη δύναμη που έχει ένα ισχυρό και αυθεντικό brand. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται, brands που έχουν συνέπεια, ποιότητα και ουσιαστική παρουσία στη ζωή τους. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά τον Όμιλο Σαράντη και αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς.

Πιστεύω ότι μέσα σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να παραμένεις σταθερός στις αξίες σου, χωρίς να σταματάς να εξελίσσεσαι. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε: να προχωράμε μπροστά με ανθεκτικότητα, ενιαία στρατηγική και τη φιλοδοξία να δημιουργούμε διαχρονική αξία σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε.

Η βιωσιμότητα είναι πλέον στο επίκεντρο. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη για τον Όμιλο Σαράντη;

Η βιωσιμότητα για εμάς αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και βασικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουμε την ανάπτυξή μας και τη μακροπρόθεσμη πορεία του Ομίλου. Είναι αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη και τον ρόλο μας στην κοινωνία.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να ενσωματώνουμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων μας μέχρι τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη σχέση μας με τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις που αφορούν τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ανάπτυξη πιο βιώσιμων συσκευασιών και προϊόντων. Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά σε πρακτικές που προάγουν την υπεύθυνη παραγωγή και την κυκλική οικονομία, έχοντας πάντα ως στόχο να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία με θετικό αντίκτυπο.

Ωστόσο, για εμάς η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στο περιβάλλον. Αφορά και τον άνθρωπο, τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να αναπτύσσεται με τρόπο υπεύθυνο, συμπεριληπτικό και ουσιαστικό, συμβάλλοντας θετικά στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να εξελίσσεται ο Όμιλος Σαράντη: με υπευθυνότητα, ουσία και τη φιλοδοξία να δημιουργεί αξία που διαρκεί στον χρόνο.