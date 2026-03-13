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Aegean: Το πλάνο ανάπτυξης για το 2026 και ο ορίζοντας της Ινδίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:08 - 13 Μαρ 2026

Aegean: Το πλάνο ανάπτυξης για το 2026 και ο ορίζοντας της Ινδίας

Γιώργος Αλεξάκης
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Σταθερό παραμένει το πλάνο ανάπτυξης της Aegean για το 2026, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου και τη σταδιακή ανάπτυξη πιο μακρινών προορισμών, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο βασικό της πυλώνα: τις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης, ενημερώνοντας τους αναλυτές μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025, μιας ακόμη ισχυρής χρονιάς για τη μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή -που αντιπροσωπεύει περίπου το 4%-5% της δραστηριότητας της εταιρείας- προσθέτουν νέες μεταβλητές στην πορεία του έτους. Στις παραμέτρους αυτές προστίθενται επίσης η πορεία ανανέωσης του στόλου, οι διακυμάνσεις στο κόστος καυσίμων αλλά και το σχέδιο επέκτασης προς την Ινδία.

«Το 2026 ξεκίνησε θετικά στο πρώτο δίμηνο, όμως πλέον υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα», σημείωσε ο κ. Βασιλάκης.

Για το 2026, η αρχική εκτίμηση της εταιρείας προέβλεπε ανάπτυξη 6%-8%, τόσο από τη βάση της Αθήνας όσο και από τις βάσεις σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λάρνακα. Ωστόσο, από τις 28 Φεβρουαρίου η εταιρεία έχει αναστείλει πτήσεις προς επτά προορισμούς, γεγονός που συνεπάγεται μείωση 11 καθημερινών δρομολογίων, εκ των οποίων τα επτά από την Αθήνα.

Παράλληλα, επηρεάζεται και η κίνηση από και προς την Κύπρο, όπου οι κρατήσεις εμφανίζονται μειωμένες άνω του 10%. «Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης», ανέφερε ο κ. Βασιλάκης, σημειώνοντας ότι με τα σημερινά δεδομένα το 2026 αναμένεται να εξελιχθεί σε χρονιά σταθερότητας.

Καύσιμα και κόστος

Σε ό,τι αφορά το κόστος καυσίμων, η εταιρεία έχει συνάψει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) που καλύπτουν περίπου το 60% των εκτιμώμενων αναγκών της για το 2026. Εάν εξαιρεθούν οι προορισμοί της Μέσης Ανατολής όπου δεν πραγματοποιούνται πτήσεις, το ποσοστό κάλυψης διαμορφώνεται στο 65%-67%.

Παράλληλα, η λειτουργική επίδοση της εταιρείας επηρεάστηκε από την αύξηση του ρυθμιστικού κόστους. Το 2025 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής υποχρεωτικής ρύθμισης που επέβαλε αύξηση προσωπικού κατά 2%, ενώ επιπλέον επιβάρυνση προήλθε από τη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS).

Η συνολική επίδραση των ρυθμιστικών αλλαγών στο λειτουργικό κόστος της εταιρείας διαμορφώθηκε περίπου στα 43 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επιβαρυντικός παράγοντας ήταν και τα συνεχιζόμενα προβλήματα στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Τα οικονομικά μεγέθη

Το 2025 αποτέλεσε μια ακόμη ισχυρή χρονιά για την εταιρεία. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε περίπου 1,86 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά περίπου 6%, με την εταιρεία να μεταφέρει συνολικά 17,3 εκατ. επιβάτες.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 421 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε περίπου 148 εκατ. ευρώ.

Προκλήσεις στον στόλο

Πιέσεις στη λειτουργία της εταιρείας προκάλεσαν και τα τεχνικά ζητήματα με τους κινητήρες GTF της Pratt & Whitney που χρησιμοποιούνται σε νεότερα αεροσκάφη του στόλου.

Στο τέλος της χρονιάς ο αριθμός των καθηλωμένων αεροσκαφών έφτασε τα 13-14, γεγονός που αύξησε τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πρόβλημα αναμένεται να περιοριστεί σταδιακά καθώς προχωρούν οι τεχνικές παρεμβάσεις.

Μετάθεση του πλάνου για την Ινδία

Η Aegean αποφάσισε επίσης να ακυρώσει την παραγγελία δύο αεροσκαφών τύπου XLR και να την αντικαταστήσει με δύο αεροσκάφη τύπου LR, τα οποία επίσης εξυπηρετούν μεγάλες αποστάσεις.

Η καθυστέρηση στις πιστοποιήσεις των XLR θα οδηγούσε σε παραλαβές προς το τέλος του 2026, γεγονός που θα καθυστερούσε το πλάνο για απευθείας πτήσεις προς την Ινδία. Έτσι, το σχέδιο μετατίθεται χρονικά για την άνοιξη του 2027.

Με την αλλαγή αυτή, ο στόλος μεγάλων αποστάσεων της εταιρείας θα αποτελείται από έξι αεροσκάφη τύπου LR, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη ομοιογένεια.

Η επένδυση στη Volotea και το μέρισμα

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της εταιρείας στη Volotea, ο κ. Βασιλάκης σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί συνολικά 37 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό συμμετοχής να διαμορφώνεται στο 20%. Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον επένδυση 10 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026.

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε αυξημένο μέρισμα ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως τόνισε η διοίκηση, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η εταιρεία έχει αναπτύξει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της και τη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

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