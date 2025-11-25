Σταθερά δημοφιλής η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Πολωνών τουριστών

Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των Πολωνών για ταξίδια στην Ελλάδα με την ανάδειξη στην πολωνική αγορά και νέων ελληνικών προορισμών, όπως ο Βόλος, το Πήλιο, η Κεφαλλονιά και η Πελοπόννησος, διαπιστώθηκε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Ταξιδιών και Τουρισμού της Βαρσοβίας 2025 (ITTF Warsaw International Travel & Tourism Fair), που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Παλάτι Πολιτισμού και Επιστημών της Βαρσοβίας από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2025.

Στο περίπτερο του ΕΟΤ κατά τη Διεθνή Έκθεση Ταξιδιών και Τουρισμού ITTF της Βαρσοβίας. Από αριστερά, ο επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στη Βαρσοβία, Γ. Μιχαηλίδης, η πρέσβης της Ελλάδας, Ν. Καμπά, η γενική διευθύντρια του ΕΟΤ, Σ. Λαζαρίδου, και τα στελέχη του ΕΟΤ, Κατερίνα Μεϊμάρογλου και Μαρία Σοφού.



Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην τριάδα των πλέον δημοφιλών προορισμών στην Πολωνία ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων της χώρας, το 2025 καταγράφεται αύξηση της τάξης του 8-10% σε σχέση με προηγούμενο έτος.





Βραβείο αποτελεσματικής παρουσίας στον ΕΟΤ





Στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ συνεκθέτες ήταν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, ο Δήμος Βόλου, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ATRIUM, καθώς και η αεροπορική εταιρεία SKY Express. Η διοίκηση του ΕΟΤ εκπροσωπήθηκε από τη γενική διευθύντρια, Σοφία Λαζαρίδου, ενώ εκ μέρους της πρεσβείας στην έκθεση παραβρέθηκαν η πρέσβης, Νίκη Καμπά, και ο επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ, Γιώργος Μιχαηλίδης.





Εκτός από το αμιγώς Β2Β σκέλος της παρουσίας του, για το οποίο ο ΕΟΤ τιμήθηκε με βραβείο αποτελεσματικής παρουσίας και δημοτικότητας, ο οργανισμός κέρδισε και το ενδιαφέρον του κοινού με ζωντανή ελληνική μουσική και χορό κατά τη διάρκεια της τρίτης μέρας της έκθεσης που ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στο Β2C.



Η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Πολωνίας



Η Έκθεση ITTF της Βαρσοβίας αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό γεγονός για τη βιομηχανία τουρισμού στην Πολωνία, προσελκύοντας κάθε χρόνο επαγγελματίες του κλάδου (συναντήσεις B2B, συνέδρια, σεμινάρια) και επισκέπτες τόσο από τη χώρα όσο και από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα δικτύωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, τουριστικούς οργανισμούς, εταιρείες τεχνολογίας κ.ά.