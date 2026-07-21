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ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:35 - 21 Ιουλ 2026

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Reporter.gr Newsroom
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«Από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης για το σημερινό περιστατικό στην περιοχή της Ακρόπολης, η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού βρεθήκαμε σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές και με την Πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ προσωπικά επισκέφτηκα τους δύο τραυματίες τουρίστες στο νοσοκομείο, προκειμένου να εκφράσουμε την έμπρακτη συμπαράσταση της ελληνικής Πολιτείας ευχαριστώντας την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το υγειονομικό προσωπικό που παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΕΟΤ μέσω του Γενικού Γραμματέα Ανδρέα Φερεντίνου.

Στην συνέχεια αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΕΟΤ: «Η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο.

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους και πλέον φιλόξενους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα μας».

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