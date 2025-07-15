Δασμοί Τραμπ: Ποιοι κλάδοι πλήττονται στην Ελλάδα - Τα «καμπανάκια»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος επισημαίνει ότι «η ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την επιβολή οριζόντιων δασμών 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα από την 1η Αυγούστου προκαλεί εύλογη ανησυχία στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Αυτή η απόφαση, εάν τεθεί σε εφαρμογή, δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Αποτελεί άμεσο πλήγμα για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και πλήττει ευθέως τη διεθνή ανταγωνιστικότητα κρίσιμων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα του αγροδιατροφικού τομέα». Και συμπληρώνει: «Ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες – που δεν υπόκεινται σε αντίστοιχους δασμούς – αναμένεται να ενταθεί, με άμεσες απώλειες για τα μερίδια αγοράς των ελληνικών προϊόντων, ειδικά σε κατηγορίες όπου το κριτήριο της τιμής είναι καθοριστικό».

Καταλήγοντας ο Γιάννης Μπρατάκος υπογραμμίζει ότι «μέχρι την 1ηΑυγούστου μεσολαβούν δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

Το κρασί

Οι οινοπαραγωγικές εταιρείες της ΕΕ επίσης, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά στον αποκλεισμό του κρασιού από τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας Οινοπαραγωγής -CEEV- του οποίο ιδρυτικό μέλος αποτελεί ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, πληροφορήθηκε ότι το κρασί ενδέχεται να μην περιληφθεί στην εμπορική πρόταση της ΕΕ που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τον πιθανό αποκλεισμό του κρασιού από τον κατάλογο των ευαίσθητων προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο συμφωνίας», δήλωσε ο Στέλλιος Μπουτάρης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου. «Ο Ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας διανύει ήδη μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και η οριστική καθιέρωση ενός δασμού ad valorem θα επιδεινώσει αυτή την κρίση και θα βλάψει χιλιάδες οινοποιεία και αμπελουργούς σε όλη την ΕΕ και φυσικά στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το κρασί θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος του πακέτου διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένουν ο μεγαλύτερος προορισμός εξαγωγών για τα κρασιά της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 27% των εξαγωγών κρασιού της ΕΕ σε αξία και το 21% σε όγκο. Ειδικότερα για το Ελληνικό κρασί, οι ΗΠΑ αποτελούν την δεύτερη πιο σημαντική αγορά με 19% της αξίας των συνολικών εξαγωγών, καθιστώντας την αγορά των ΗΠΑ θεμελιώδη για την οικονομική βιωσιμότητα του οινοπαραγωγικού τομέα της Ελλάδας και των αγροτικών κοινοτήτων που αυτός συντηρεί.

Η ζημία που έχει προκληθεί στις πωλήσεις των Ευρωπαϊκών κρασιών από τον περασμένο Απρίλιο οπότε επιβλήθηκε δασμός εισαγωγής 10% στις ΗΠΑ εκτιμάται σε περίπου 12%. Εάν ο δασμός των ΗΠΑ οριζόταν στο εύρος [17-20]%, και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία – η αξία του δολαρίου ΗΠΑ ήδη έχει μειωθεί κατά 15% σε σύγκριση με το ευρώ - η εκτιμώμενη ζημία θα έφτανε το 30%.

Η αξιολόγηση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα του οίνου πρέπει να υπερβαίνει τα στατιστικά στοιχεία εξαγωγών. Η αξιολόγηση του οικονομικού πλεονάσματος που κατέχουν οι ΗΠΑ από την πώληση των Ευρωπαϊκών και ειδικότερα των Ελληνικών οίνων θα πρέπει επίσης να αποτελεί μέρος της εξίσωσης.

«Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές οίνου δεν βλάπτουν την οικονομία των ΗΠΑ - αντίθετα, την στηρίζουν», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΟ. «Λόγω του τρι-επίπεδου συστήματος (three tier system) διανομής αλκοόλ στις ΗΠΑ – υφίσταται διαχωρισμός παραγωγού/ εισαγωγέα, διανομέα και λιανοπωλητή, εκτιμάται ότι για κάθε 1,00 δολάριο που παράγεται από τις εξαγωγές ευρωπαϊκού κρασιού προς τις ΗΠΑ, τα Αμερικανικά Δίκτυα Διανομής και ο τομέας HORECA κερδίζουν 4,50 δολάρια. Το Ευρωπαϊκό κρασί ύψους 4,88 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήχθη στις ΗΠΑ το 2024 εκτιμάται ότι απέφερε έσοδα 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αμερικανικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στα τρία επίπεδα της αγοράς», πρόσθεσε ο κος Μπουτάρης.

Η ΤτΕ

Ανάλυση που περιλαμβάνεται στην Νομισματική Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας επιβεβαιώνει άλλες πρόσφατες εκτιμήσεις για ελεγχόμενο άμεσο αντίκτυπο των δασμών στην ελληνική οικονομία, λόγω των περιορισμένων εξαγωγών αγαθών από τη χώρα μας προς τις ΗΠΑ. Όμως προειδοποιεί πως θα είναι σημαντικές οι έμμεσες επιπτώσεις μέσω των εμπορικών μας εταίρων στην ΕΕ που θα πιεστούν σημαντικά αλλά ακόμη χειρότερη για τη χώρα μας είναι η παράταση της αβεβαιότητας όσο καθυστερεί κάποια συμφωνία.

Όλα αυτά είναι πιθανό να οδηγήσουν σε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ, σημειώνει η ΤτΕ. Το μέγεθος της επίπτωσης εξαρτάται σημαντικά από την ένταση των διαταραχών στην εξωτερική ζήτηση και στην αβεβαιότητα. Ειδικά στο χειρότερο σενάριο που η αβεβαιότητα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να είναι σημαντικές.