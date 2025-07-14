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Κέρδη στη Wall Street – «Βυθίστηκε» το πετρέλαιο μετά τις απειλές Τραμπ κατά της Μόσχας
Χρηματιστήρια
23:23 - 14 Ιουλ 2025

Κέρδη στη Wall Street – «Βυθίστηκε» το πετρέλαιο μετά τις απειλές Τραμπ κατά της Μόσχας

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά έκλεισε η Wall Street τη Δευτέρα (14/7), παρά τη δασμολογική ένταση των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απειλές του Τραμπ για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία αν δεν σταματήσει τις στρατιωτικές τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία εντός 50 ημερών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 44.459,85 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε ήπια άνοδο 0,14% στις 6.268,44 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 0,27% στις 20.840,33 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις τρέχουσες ενημερώσεις στο μέτωπο των δασμών, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο (12/7) ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό από την 1η Αυγούστου. Οι ηγέτες της ΕΕ και του Μεξικού ανέφεραν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να συνομιλούν με την κυβέρνηση Τραμπ αυτόν τον μήνα σε μια προσπάθεια να συμφωνήσουν σε ένα χαμηλότερο ποσοστό. Τη Δευτέρα (14/7) πάντως, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για νέες συνομιλίες με την ΕΕ για τους δασμούς.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται πριν από τις μετρήσεις του πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα, οι οποίες θα δώσουν στους επενδυτές μια καλύτερη αίσθηση του τρόπου με τον οποίο οι δασμοί του Τραμπ που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ γίνονται αισθητοί σε ολόκληρη την οικονομία.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα σε μια πληθώρα εκθέσεων οικονομικών κύκλων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα. Οι μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase, θα παραδώσουν τριμηνιαίες εκθέσεις από την Τρίτη (15/7)

Ένας άλλος πιθανός παράγοντας που πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές είναι η ρήξη μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Την Κυριακή, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ δήλωσε στο ABC News ότι ο Τραμπ μπορεί να απολύσει τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ «αν υπάρχει λόγος».

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ διερευνούν το κόστος της ανακαίνισης του κεντρικού κτιρίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, ενώ ο πρόεδρος έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Πάουελ επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια. Η κεντρική τράπεζα έχει αντεπιτεθεί σε ορισμένες από τις επικρίσεις για το έργο ανακαίνισης.

Οι κινήσεις της Δευτέρας (14/7) έρχονται μετά από μια αρνητική εβδομάδα για τις μετοχές, αν και οι βασικοί μέσοι όροι εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά σε υψηλά ρεκόρ.

Τέλος, στον απόηχο των απειλών Τραμπ για κυρώσεις κατά της Μόσχας, το αργό πετρέλαιο WTI κατέγραψε ηχηρή πτώση 2,21% στα 66,94 δολάρια. Την ίδια στιγμή το Brent υποχώρησε κατά 1,66% στα 69,19 δολάρια. Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά κατά 0,29% στα 3.354,31 δολάρια.

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