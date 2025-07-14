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Επικοινωνία Δένδια-Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική
22:35 - 14 Ιουλ 2025

Επικοινωνία Δένδια-Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε, σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ» αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.

«Στο ανωτέρω πλαίσιο προσκάλεσα τον ομόλογό μου να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

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