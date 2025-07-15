Νέοι γενικοί γραμματείς υπουργείων: «Μεταγραφές» των υπουργών με γαλάζια προϋπηρεσία

Από το 2024 όταν και έγιναν οι τελευταίες μεγάλες αλλαγές στις γενικές γραμματείες των υπουργείων είχε διαπιστωθεί στροφή της κυβέρνησης προς κομματικά στελέχη της ΝΔ. Το ίδιο συνέβη και στον μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (14/7) σε συγκεκριμένα υπουργεία.

Aπό τα 9 νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τουλάχιστον τα 7 έχουν ξεκάθαρη σχέση με τη ΝΔ και με τους υπουργούς που βρίσκονται στα υπουργεία για τα οποία επελέγησαν. Η πιο... φωτεινή εξαίρεση είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος έχει υπηρετήσει για πάνω από 35 χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση και δεν αποτελεί κομματικό στέλεχος της ΝΔ. Αντίθετα, θεωρείται πιο κοντά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Οι υπόλοιπες επιλογές μπορούν να χαρακτηριστούν ως καθαρά κομματικές, ανεξάρτητα φυσικά με το αν οι νέοι γραμματείς έχουν τα προσόντα για τη θέση. Για παράδειγμα ο Δημήτρης Κιρμικίρογλου, νέος Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων, Τομεάρχης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη ήταν εδώ και μήνες εκλεκτή για το υπουργείο Υγείας από το οποίο είχε αποχωρήσει πρόωρα η προκάτοχός της, Φωφώ Καλύβα. Η νέα Γενική Γραμματείας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη είναι Σμηναγός εν αποστρατεία και έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής του Υγειονομικού Τμήματος του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2025. Για να πάρει τη θέση παραιτήθηκε ασφαλώς από τις Ένοπλες Δυνάμεις και η θέση έμενε κενή επί δύο μήνες για να την... περιμένει.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των επιλογών είναι πως αρκετές από αυτές ακολουθούν τον τελευταίο ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα.

Στο υπουργείο Μεταφορών τοποθετήθηκε για παράδειγμα ο Στέλιος Σακαρέτσιος, μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Κτηματολογίου και διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υφυπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θυμίζουμε πως πλέον ο κ. Κυρανάκης είναι αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Η Δέσποινα Παληαρούτα, νέα Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, πήρε... μεταγραφή από το υπουργείο Μεταφορών που υπηρέτησε επί θητείας Χρήστου Σταϊκούρα. Αποτελεί επιλογή του Υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης άλλαξαν τρεις γραμματείς, λόγω των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά δεν υπήρξαν... εκπλήξεις. Πρώτη επιλογή είναι ο κ. Αντώνης Φιλιππής επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, καθώς διετέλεσε σύμβουλος του υπουργού και στο υπουργείο Δικαιοσύνης και ως συνεργάτης του στη Βουλή.

Η Αργυρώ Ζέρβα, Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γνωρίζει τον Κωστή Χατζηδάκη από τα φοιτητικά της χρόνια, τοποθετήθηκε από τον ίδιο μέλος του Δ.Σ. της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» το 2019 και, με απόσπαση που έληξε στις 19/1/2023, στη θέση της διευθύντριας του γραφείου του υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιου Στύλιου το 2021. Μέχρι πρότινος βρισκόταν στη θέση της προϊσταμένης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Ο Χαράλαμπος Μυγδάλης, Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται επίσης στην παράταξη της ΝΔ στο ΤΕΕ.

Αποκεντρωμένες διοικήσεις

Αντίστοιχη εικόνα και στις αλλαγές που έγιναν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπου ο Δημήτρης Γαλαμάτης, τέως βουλευτής της ΝΔ Θεσσαλονίκης πήρε τη θέση στην ΑΔ Μακεδονίας - Θράκης.

Η Ρένα Καραλαριώτου υποψήφια δήμαρχος Λαρισαίων με τη ΝΔ, τοποθετήθηκε ΓΓ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα ο Γιάννης Σάββας, έως τώρα Γενικός Γραμματέας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που μετακινείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει μακρά πορεία σε αυτή τη θέση από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει.

Τέλος, ο Κωστής Μουσουρούλης (βουλευτής και υπουργός της ΝΔ) τοποθετείται ως σύμβουλος του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με αρμοδιότητα το συντονισμό της διαπραγμάτευσης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.