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Πειραιώς: Στρατηγική επιλογή η υποστήριξη της Θερμοκηπιακής Γεωργίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07:45 - 15 Ιουλ 2025

Πειραιώς: Στρατηγική επιλογή η υποστήριξη της Θερμοκηπιακής Γεωργίας

Reporter.gr Newsroom
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Η έμπρακτη συμβολή στην βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας μέσα από μια συγκροτημένη και πο λυεπίπεδη στρατηγική αποτελεί για την Πειραιώς τον κορυφαίο στρατηγικό στόχο και υπαγορεύει τις επιχειρηματικές της επιλογές, τις κοινωνικές της πρωτοβουλίες και τον τρόπο λειτουργίας της. Η στρατηγική αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ και τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των HE.

Στο πλαίσιο αυτό, για την Τράπεζα, η μεγάλη παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος έχει τεθεί ως βασικός πυλώνας στόχων και πολιτικών σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Υπηρετώντας τους στόχους αυτούς η Πειραιώς προωθεί «πράσινες» πρωτοβουλίες, χρηματοδοτώντας έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μειώνει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της, εφαρμόζει πρακτικές «πράσινης» δανειοδότησης που ενισχύουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και σχέδια και ενισχύει την «πράσινη» και ενεργειακή μετάβαση των πελατών της.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Η κλιματική κρίση υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, σε νέες στρατηγικές κατευθύσεις και σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, θέτοντας ως προτεραιότητα τον επανασχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής, με στόχο τη διασφάλιση μιας αειφόρου παραγωγής. Ένα ασφαλές καλλιεργητικό περιβάλλον διασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια και μάλιστα με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Μια από τις ενδεδειγμένες και ρεαλιστικές λύσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας και των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι η ανάπτυξη των θερμοκηπίων, αλλά και η ανάδειξη ποιοτικών και εξειδικευμένων προϊόντων σε διεθνή κλίμακα καθώς προσφέρει δυνατότη τα παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με αυξημένη προστιθέμενη αξία και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Για την Πειραιώς η διατροφική επάρκεια πρέπει να στηρίζεται και στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Τα θερμοκήπια αποτελούν ένα ελεγχό μενο καλλιεργητικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει χαμηλότερο κόστος παραγωγής, υψηλότερη παραγωγικότητα ανά μονάδα επιφάνειας, ορθολογική διαχείριση πόρων (όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια), αλλά κυρίως ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επισημαίνεται ότι η Πειραιώς αποτελεί την κατεξοχήν Τράπεζα για τον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα με μερίδιο που ξεπερνά το 80% της χρηματοδότησης στον αγροτικό τομέα. Ο ηγετικός ρόλος σε ότι αφορά στις αναγκαίες δομικές αλλαγές και τη μετάβαση που απαιτεί το νέο περιβάλλον και οι ανοιχτές προκλήσεις αποτελεί για την Τράπεζα διακηρυγμένη στρατηγική επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει ολοκληρωμένα τις βιώσιμες αγροτικές επενδύσεις που ενσωματώνουν γνώση, καινοτομία, βέλτιστη χρήση πόρων και ενισχύουν την ανθεκτικότητα της παραγωγής. Κατά συνέπεια, η επιλογή της Τράπεζας να υποστηρίζει και να επενδύει στη θερμοκηπιακή γεωργία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης της βιώσιμης γεωργίας και τήρησης της δέσμευσής της για ολοκληρωμένη στήριξη ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας.

Ο εκσυγχρονισμός των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής, του αγροτικού εισοδήματος, των εξαγωγών, τη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνει τους φυσικούς πόρους και επηρεάζει θετικά, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την απασχόληση.

Για τους σκοπούς αυτούς, η Τράπεζα έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολιστικό σχέδιο στήριξης των θερμοκηπι ακών καλλιεργειών. Συγκεκριμένα, η Πειραιώς παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και χρηματοδοτικές λύσεις ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστος σχεδιασμός των επενδύσεων, αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης. Συγκεκριμένα προσφέρει:

• δάνειο προεξόφλησης του 100% της επιχορήγησης που αποπληρώνεται με την καταβολή της και

• μακροπρόθεσμο δανεισμό ανάλο γα με τη φύση της επένδυσης.

Στόχος είναι η άμεση έναρξη και ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου ο αγρότης-επενδυτής να αποκομίσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα οφέλη της επένδυσής του και να διασφαλιστεί η επισιτιστική επάρκεια της χώρας.

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Παράλληλα, η Τράπεζα ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ σε σύγχρονα θερμοκήπια, ποσό που αποτελεί μέρος των αναγγελθέντων από την κυβέρνηση 600 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ. εκ των οποίων περίπου 150 εκατ. είναι η δημόσια δαπάνη. Η επιχορήγηση του προγράμματος κυμαίνεται από 50% έως 70% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με την κατηγορία του επενδυτή, δηλαδή αν είναι νέος αγρότης, κάτοικος πληγεισών περιοχών, κ.λπ.

Τέλος, με στόχο την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του αγροδιατροφικού τομέα, η Πειραιώς δημιούργησε προ τριετίας το Κέντρο Αριστείας, που εξειδικεύεται στη μελέτη και την υλοποίηση νευραλγικών έργων του κλάδου της Αγροδιατροφής, και το οποίο έφερε στην επιφάνεια την αναγκαιότητα της χώρας μας να πολλαπλασιάσει, και βέβαια να αναβαθμίσει, τα περίπου 8.500 θερμοκήπια που παράγουν γεωργικά προϊόντα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2025

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