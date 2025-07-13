Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η κλιμάκωση του δασμολογικού πολέμου ΗΠΑ – ΕΕ και οι επιπτώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ένταση, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 1ης Αυγούστου 2025, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει την εφαρμογή δασμών ύψους 30% σε εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ο Βασίλης Κορκίδης σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές πιέσεις και αυξάνει τον κίνδυνο ευρείας κλίμακας εμπορικού πολέμου. Η ΕΕ, σε μια προσπάθεια αποφυγής της σύγκρουσης, επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας έως τις 31 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται και η δικαστική αξιολόγηση των δασμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ βάσει της νομοθεσίας IEEPA.

Ειδικά σε ο,τι αφορά στις πιθανές επιπτώσεις των απειλούμενων δασμών 30% για το ελληνοαμερικανικό ισοζύγιο, γνωστοποίησε ότι, σύμφωνα με ανάλυση του ΕΒΕΠ, εφόσον οι ελληνικές εξαγωγές σε ΗΠΑ το 2024 κυμάνθηκαν περίπου στα 2,6 δις δολάρια και οι αμερικανικές εισαγωγές από Ελλάδα σε περίπου 2,4 δις δολάρια - με την Ελλάδα να έχει ήπιο πλεόνασμα 0,2 διs δολάρια στο εμπόριο αγαθών - αυτό σημαίνει ότι, με δασμό 30%, οι ελληνικές εξαγωγές σε τρόφιμα, ποτά, φάρμακα και βιομηχανικά προϊόντα θα αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος, πιθανώς, μειώνοντας τις εξαγωγές κατά 20-25% και οδηγώντας σε απώλειες τουλάχιστον 0,5 δις δολάρια. Αυτό, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, θα μετατρέψει το ελληνικό εμπορικό πλεόνασμα σε έλλειμμα, πλήττοντας ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες.

Πιο γενικά, στο πλαίσιο της προσπάθειας διατύπωσης μίας εκτίμησης για την πιθανή εξέλιξη της παρούσας δασμολογικής διαμάχης, υπενθύμισε το σύγχρονο ιστορικό των εμπορικών πολέμων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Η δημιουργία της ΕΟΚ ώθησε τις ΗΠΑ το 1962 να θεσπίσουν το Trade Expansion Act, δίνοντας στον Πρόεδρο τους εξουσία να διαπραγματευτεί περικοπές ή αυξήσεις δασμών έως 50%. Ακολούθησε ο σπουδαίος γύρος διαπραγματεύσεων "Kennedy Round", με αποτέλεσμα τη μείωση δασμών σε βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις και καθυστερήσεις. Εντούτοις δασμολογικές συγκρούσεις είχαμε και τις δεκαετίες του 1990 και 2010 μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ σε πεδία όπως πουλερικά, μπανάνες και οχήματα.

Οι σύγχρονες συγκρούσεις ξεκινούν στη πρώτη θητεία Τραμπ τον Απρίλιο του 2017 με επιβολή δασμών 25% στο χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο. Η ΕΕ απάντησε με αντίμετρα 3 δις ευρώ δασμών πάνω σε αμερικανικά προϊόντα και οι ΗΠΑ προειδοποίησαν με επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα έως 25%, αλλά τελικά έγινε μια ασθενής "ανακωχή" στις εκατέρωθεν εφαρμογές.

Τον Απρίλιο του 2025, ανακοινώνονται δασμοί από τις ΗΠΑ που επεκτείνονται σε μετάλλα, αυτοκίνητα, ψηφιακές υπηρεσίες, φάρμακα και ημιαγωγούς, χρησιμοποιώντας ευρεία νομικά εργαλεία (Section 232/301, ΙΕΕΡΑ) για να δικαιολογήσουν δασμούς και να πιέσουν στις διαπραγματεύσεις. Ο μέσος δασμός των ΗΠΑ ξεκινά με 27% και έως τον Ιούνιο μειώνεται στο 16%. Η ΕΕ αντέδρασε με αντίμετρα 21-26 δις ευρώ, μεταξύ άλλων για ουίσκι, αεροπορικά εξαρτήματα, γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα. Η συμφωνία για "παύση 90 ημερών" με προσωρινές μειώσεις δασμών από 20% σε 10% είχε σκοπό να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Τον Μαΐο οι ΗΠΑ απειλούν με νέους δασμούς με προθεσμία την 9η Ιουλίου. Η ΕΕ, διατηρώντας τη προσφορά "zero-zero" σε βιομηχανικά προϊόντα, επιδιώκει "mini‑deal" σε αυτοκινητοβιομηχανία, τεχνολογία, αγροτικά, LNG, αλλά χωρίς να θυσιάσει ρυθμιστικά πρότυπα, ενώ αντιμετωπίζει αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Στις 12 Ιουλίου ο Τραμπ ανακοινώνει την επιβολή 30% δασμών σε εισαγωγές από την 1η Αυγούστου, ενώ η ΕΕ θεωρούσε ότι μετά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις ήταν κοντά σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και μάλιστα έχοντας εγκαταλείψει τα σχέδιά για επιβολή ψηφιακού φόρου στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, Apple και Μeta.

Στο σημερινό σενάριο της απειλής δασμών 30%, όπως εκτιμά το ΕΒΕΠ, το πρόσθετο κόστος για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές μπορεί να ξεπεράσει τα 150 δις ευρώ ετησίως, αν εφαρμοστούν καθολικά στα 532 δις ευρώ των εξαγωγών, ενώ το πραγματικό πλήγμα θα διαφέρει ανά κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές επιχειρήσεις θα μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές ειδικά σε φάρμακα και μηχανήματα και άλλες σε εξαγωγές οίνου, αγροτικών προϊόντων και αυτοκινήτων μπορεί να χάσουν μερίδιο αγοράς, λόγω αυξημένης τελικής τιμής. Μια εναλλακτική εκτίμηση με την υπόθεση πτώσης της ζήτησης 15-25% λόγω δασμών, μειώνει τις πωλήσεις από 100 έως 130 δις ευρώ και προσθέτει δαπάνες από τις απώλειες του μεριδίου της αγοράς.

Σημειώνεται ότι το τρέχον ισοζύγιο πριν από τους δασμούς, σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, δείχνει την ΕΕ να εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα 198 δις ευρώ έναντι των ΗΠΑ, ενώ Αμερικανικές πηγές δίνουν το πλεόνασμα για την ΕΕ στα 236 δις δολάρια, μόνο σε αγαθά. Με την επιβολή δασμών 30% το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ θα συρρικνωθεί 67% λόγω της εκτιμώμενης πτώσης 25% των εξαγωγών. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ μπορεί να κερδίσουν έσοδα από τους δασμούς, αλλά θα χτυπηθούν εξαγωγικά μέσω αντίμετρων, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να καταστεί δυσμενές και για τις δύο πλευρές.

Το θετικό στη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, είναι ότι αφενός ο Αμερικανός Πρόεδρος "φωτογραφίζει" τα ανταλλάγματα που ζητά, αφήνοντας περιθώρια προσαρμογής και αφετέρου η ΕΕ δεν έχει επιβάλει αντίμετρα, αλλά έχει ανακοινώσει μόνο ότι μπορεί να ανταποδώσει με μέτρα ύψους 90-95 δις ευρώ, σε εισαγωγές εμπορευμάτων, υπηρεσιών και τεχνολογίας από τις ΗΠΑ.