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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας
Ειδήσεις
22:59 - 14 Ιουλ 2025

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας

Reporter.gr Newsroom
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Το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας έδωσε τη Δευτέρα (14/7)  σε δημόσια διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που επηρεάζει εκατομμύρια Ευρωπαίους.    

Το σχέδιο αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο έτος και αποσκοπεί στη στήριξη των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ ώστε να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα σε προσιτές κατοικίες, κινητοποιώντας δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο Νταν Γιόργκενσεν, Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης «απαιτεί συλλογική και συμμετοχική δράση. Η φωνή των πολιτών είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός Σχεδίου που θα κάνει πραγματικά τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

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