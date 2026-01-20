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ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS
Οικονομία
22:22 - 20 Ιαν 2026

ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

Reporter.gr Newsroom
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Σε διευκρινίσεις προχώρησε η ΑΑΔΕ με αφορμή πληροφορίες που ήθελαν να δηλώνεται το χαρτζιλίκι των γονιών στα παιδιά μέσω IRIS στο myProperty.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ: «Με αφορμή δημοσιεύματα, διευκρινίζεται ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY».

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