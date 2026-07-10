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Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία
Οικονομία
15:40 - 10 Ιουλ 2026

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να δουν οι καταναλωτές από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια της χώρας, προχωρά σε παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η τιμή της απλής αμόλυβδης αναμένεται να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του diesel κίνησης κατά 5 λεπτά, έως το τέλος Αυγούστου. Η παρέμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τα διυλιστήρια, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, οι εταιρείες HelleniQ Energy και Motor Oil έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν από 20 εκατ. ευρώ η καθεμία, συνολικά 40 εκατ. ευρώ, προκειμένου να στηριχθεί η μείωση των τιμών στην αντλία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι η μείωση υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο τιμών. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό όφελος για τους καταναλωτές θα εξαρτηθεί και από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου μέχρι την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

Σε περίπτωση που οι διεθνείς τιμές αυξηθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα, η πραγματική διαφορά στην αντλία θα είναι μικρότερη, ενώ αν οι διεθνείς τιμές κινηθούν πτωτικά, η μείωση που θα αποτυπωθεί για τους οδηγούς θα είναι μεγαλύτερη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djutsxmpjfsp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Οι καταναλωτές θα πληρώνουν σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη τιμή κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο diesel σε σχέση με το κόστος που θα είχαν χωρίς την κυβερνητική παρέμβαση», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Οι τελικές τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου αναμένεται να καθοριστούν τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τα διυλιστήρια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι τιμές των καυσίμων είχαν παρουσιάσει αποκλιμάκωση μετά την εξομάλυνση της διεθνούς αγοράς, ωστόσο νέες πιέσεις προέκυψαν λόγω της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης, της τουριστικής περιόδου, των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές diesel και των προβλημάτων που προκάλεσαν οι ζημιές σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής.

«Επιλέξαμε να παρέμβουμε άμεσα ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

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