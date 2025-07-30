Ανδρουλάκης προς ΝΔ: Θα ψηφίσετε ή θα το «βάλετε στα πόδια;»
Πολιτική
21:59 - 30 Ιουλ 2025

Ανδρουλάκης προς ΝΔ: Θα ψηφίσετε ή θα το «βάλετε στα πόδια;»

Reporter.gr Newsroom
Σε έντονο κλίμα συνεχίζεται η συζήτηση για την Προανακριτική για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκης, να επιτίθεται εναντίον της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα μείνει να ψηφίσει στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση με τη στάση της «υποτιμά» τον ελληνικό λαό.

«Σήμερα στη Βουλή εξελίσσεται μια πρωτοφανής συνεδρίαση για τα νεότερα κοινοβουλευτικά χρόνια. Είμαστε επί ώρες εδώ και δεν έχουμε ακούσει ακόμη ξεκάθαρα τι θα πράξει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα συζητάμε για μια προανακριτική επιτροπή, που αφορά δύο υπουργούς σας, δεν ήρθαμε να “παίξουμε τον παπά”, όπως εσείς κάνετε τόσες ώρες, υποτιμώντας και εμάς και τον ελληνικό λαό. Θα φύγετε ή θα μείνετε, θα μας πείτε;» ρώτησε ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Θα αποδράσετε ή θα μείνουν οι 155 της Νέας Δημοκρατίας για να αναμετρηθούν με τη συνείδηση και το ήθος τους απέναντι σε όσα εμφανίζονται στη δικογραφία, αλλά και σε όσα ακούσαμε σήμερα με τα αυτιά μας;» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ακόμη λόγο για «εγκληματική συμπεριφορά» από τους δύο πρώην υπουργούς, αναφέροντας πως ο κ. Βορίδης «εκβίαζε τον κ. Βάρρα».

«Έφτασε στο σημείο να καταθέσει έγγραφο νόμιμης επιδότησης ενός νέου ανθρώπου, μελισσουργού, που τυγχάνει να είναι γιος του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, για να πει τι; Για να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Επιχείρησε να παρουσιάσει τον κ. Σημανδράκο ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Τον αντιπεριφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Κασαπίδη, τον αντίπαλο δήμαρχο του υποψηφίου δημάρχου του ΠΑΣΟΚ στην Κοζάνη, τον εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη ως πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ! Εμφανίζοντας μια φωτογραφία από ένα καρναβάλι» είπε για τον κ. Αυγενάκη.

Συνεχίζοντας την επίθεση στη ΝΔ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Μπροστά στον πανικό σας, ψάχνετε πάλι καταφύγιο στο σκοτάδι και στις μεθοδεύσεις. Μην παίζετε με τους θεσμούς. Έχετε κάνει ήδη αρκετή ζημιά στους θεσμούς της χώρας. Μήπως σκέφτεστε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει ψηφοφορία προανακριτικής επιτροπής χωρίς την κυβερνητική πλειοψηφία; Αυτό μεθοδεύετε, κ. Φλωρίδη; Μεθοδεύετε να υπάρξει σενάριο ψηφοφορίας χωρίς την κυβερνητική πλειοψηφία; Να εξηγήσω στον ελληνικό λαό τι είναι αυτό που πιθανόν έχουν αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι στο μυαλό τους».

Ο Ν. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Θα τραπείτε σε φυγή ή θα μείνετε οι 155 βουλευτές για να ψηφίσουμε θεσμικά το μέλλον της προανακριτικής επιτροπής; Καθαρή απάντηση, όχι μισόλογα, ναι μεν, αλλά. Μένουμε ή φεύγουμε; Έτσι μιλούν τα θεσμικά κόμματα και όχι με πονηριές, φτήνιες, αναξιοπρέπειες και αθλιότητες.

Έχετε λοιπόν δύο επιλογές:

Ή θα μείνετε στην ιστορία ότι για τρίτη φορά η Νέα Δημοκρατία ως πλειοψηφία το βάζει με πολιτική δειλία στα πόδια ή θα μείνετε εδώ.

Ή θα επιλέξετε να είστε μια αποτυχημένη αποχωρούσα κυβέρνηση ή θα αναμετρηθείτε στη Βουλή με τις ευθύνες σας».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε απευθυνόμενος προς τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας: «Εφόσον αποχωρήσετε, τα πράγματα είναι απλά. Η στάση αυτή συνιστά βαριά προσβολή της κοινοβουλευτικής ιστορίας, του ίδιου του κοινοβουλίου. Αν αποχωρήσετε δεν συντρέχει κανένας λόγος και καμία προϋπόθεση έγκυρης κατά τον Κανονισμό διεξαγωγής ψηφοφορίας. Ή μένετε λοιπόν και ψηφίζουμε την προανακριτική ή φεύγετε και τινάζετε τη διαδικασία της ψηφοφορίας στον αέρα. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Ο τρίτος δρόμος είναι η μεθόδευση, που η δημοκρατική παράταξη δεν θα επιτρέψει να επιχειρήσετε απόψε. Και αν νομίζετε ότι η ηθική σας παρακμή θα επιτρέψουμε να οδηγήσει στον εξευτελισμό της κοινοβουλευτικής ιστορίας και σε μια θεσμική κρίση, πραγματικά είστε εκτός πραγματικότητας. Οι δρόμοι είναι δύο και είναι απλοί. Αυτά τα «μένουμε μέχρι να φύγουμε», για να πάμε σε μια ψηφοφορία μη έγκυρη για να παραγράψετε τις ευθύνες Βορίδη και να αθωώσετε Αυγενάκη, ξεχάστε το, θα μείνει μόνο στα όνειρα της μεθόδευσης του κ. Μητσοτάκη».

Ένταση και με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ

Ο κ. Ανδρουλάκης, απαντώντας στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας σαφή απάντηση σχετικά με τη στάση του κόμματος στις δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η διαδικασία διεξάγεται εντός της Βουλής των Ελλήνων και όχι σε «κάποιο καφενείο».

Επέμεινε πως δεν είναι δυνατόν να παραμένει η συζήτηση ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα χωρίς ξεκάθαρες θέσεις της ΝΔ και τόνισε ότι τα πράγματα είναι απλά: είτε η Νέα Δημοκρατία παραμένει και καταψηφίζει, είτε αποχωρεί, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί.

Τέλος, ζήτησε την άμεση απάντηση, καλώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δηλώσουν ευθέως αν θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία ή αν θα αποχωρήσουν από τη διαδικασία.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2025 - 22:01
