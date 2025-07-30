Νέο «κύμα» δασμών από τον Τραμπ - Στο στόχαστρο Βραζιλία, χαλκός και «de minimis» μεταχείριση

Λίγο μετά την ανακοίνωση της διατήρησης του βασικού επιτοκίου της Fed στο εύρος 4,25% - 4,50%, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε μια σειρά από διατάγματα που υπέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ αναστέλλει τη «de minimis» μεταχείριση για εμπορικές αποστολές χαμηλής αξίας, με ισχύ από τις 29 Αυγούστου.

Ακόμα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή επιπλέον δασμού 40% στη Βραζιλία, αυξάνοντας το συνολικό ποσό του δασμού στο 50%, επικαλούμενος τις πρόσφατες πολιτικές της Βραζιλίας με τις οποίες διαφωνεί.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε, επίσης, μια διακήρυξη με την οποία επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές χαλκού, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η διακήρυξη επιβάλλει δασμό 50% στα ημιτελή προϊόντα χαλκού και στα παράγωγα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό από την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. Οι δασμοί δεν θα ισχύουν για τα απορρίμματα χαλκού και τις πρώτες ύλες χαλκού, όπως μεταλλεύματα χαλκού, συμπυκνώματα, ματτές, κάθοδοι και άνοδοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Βουτιά» για το χαλκό μετά την ανακοίνωση

Η τιμή του χαλκού καταγράφει απότομη πτώση μετά τη διακήρυξη του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή δασμών, υποχωρώντας στα 4,5975 δολάρια ανά ουγγιά με απώλειες 17,82%.