21:23 - 30 Ιουλ 2025

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά οι «άνθρωποι του Τραμπ» ζήτησαν μειώσεις

Reporter.gr Newsroom
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη (30/7), σε μια διχασμένη απόφαση που δεν παρείχε σαφή ένδειξη για το πότε ενδέχεται να μειωθεί το κόστος δανεισμού.

Η στάση της Fed προκάλεσε διαφωνίες από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμφότερα διορισμένα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία εκτιμούν ότι η νομισματική πολιτική παραμένει υπερβολικά περιοριστική.

«Το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν σταθερές. Ο πληθωρισμός παραμένει κάπως αυξημένος», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε δήλωση πολιτικής που εκδόθηκε μετά την ψηφοφορία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς με 9-2 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο εύρος 4,25%-4,50% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Η δήλωση της Fed ανέφερε ότι η οικονομική ανάπτυξη «επιβραδύνθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους», ενισχύοντας ενδεχομένως το σενάριο μείωσης των επιτοκίων σε μελλοντική συνεδρίαση, εάν η τάση αυτή συνεχιστεί. Ωστόσο, ανέφερε, επίσης, ότι «η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή», με κινδύνους τόσο για τους στόχους της Fed όσον αφορά στον πληθωρισμό και την απασχόληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας σηματοδοτεί την πρώτη φορά σε περισσότερα από 30 χρόνια που δύο μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Fed ψήφισαν κατά της απόφασης για τα επιτόκια στην κεντρική τράπεζα.

Τόσο η Αντιπρόεδρος Εποπτείας, Μισέλ Μπόουμαν, όσο και ο Διοικητής, Κρίστοφερ Γουόλερ, οι οποίοι είναι διορισμένοι στο διοικητικό συμβούλιο από τον Τραμπ «προτιμούσαν να μειώσουν το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού κατά τη συνεδρίαση αυτή», ανέφερε η δήλωση.

Ο Πάουελ ψήφισε υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σταθερών, όπως έκαναν και τρεις άλλοι κυβερνήτες και οι πέντε πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed που έχουν δικαίωμα ψήφου στο FOMC που καθορίζει τα επιτόκια. Η κυβερνήτης Adriana Kugler απουσίαζε και δεν ψήφισε.

