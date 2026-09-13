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Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο Καστελλόριζο ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
Πολιτική
12:51 - 13 Σεπ 2026

Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο Καστελλόριζο ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
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Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, σώματα ασφαλείας και στρατιωτικούς, προκειμένου να εγκατασταθούν στο Καστελλόριζο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό νησί.

Ο Πρωθυπουργός , ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού έβαλε ως βασικό στόχο να παραμείνουν άνθρωποι στο Καστελλόριζο και να έρθουν νέοι κάτοικοι, συνδέοντας τα οικονομικά κίνητρα με τη στέγαση, την ακτοπλοϊκή σύνδεση και την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών.

Το πρώτο μέτρο είναι μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί.

Το δεύτερο αφορά την ίδια την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να κάνουν μια νέα αρχή στο Καστελλόριζο. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους σημερινούς μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχίζεται κάθε επόμενο έτος. «Να κάνουν το Καστελλόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας», ήταν το στοίχημα που έθεσε ο πρωθυπουργός.

Μήνυμα στην Τουρκία

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα μήνυμα στην Τουρκία υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί «μία υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική», ενισχύοντας παράλληλα την αποτρεπτική της ισχύ.

«Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις», είπε απευθυνόμενος στους γείτονες, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Έσπευσε, ωστόσο, να χαράξει καθαρά την κόκκινη γραμμή:

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

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