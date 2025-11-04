Τσουκαλάς: Σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα επτά χρόνια, που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
13:58 - 04 Νοε 2025

Τσουκαλάς: Σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα επτά χρόνια, που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

Reporter.gr Newsroom
Καλεσμένος στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Ώρα Ελλάδος» με τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά ήταν το πρωί της Τρίτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ  - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στο σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ, ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε προς την κυβέρνηση το εξής ερώτημα: «Πώς δίνεις κάπου 250 εκατομμύρια για τον εκσυγχρονισμό και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός;».

Υπενθύμισε, δε, ότι όλες οι χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, αξιοποίησαν την περίοδο της πανδημίας για να ενισχύσουν τον δημόσιο ταχυδρομικό φορέα τους, καθώς τα κούριερ δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στη ζήτηση. «Εδώ έγινε ακριβώς το ανάποδο. Ποιος έχει την ευθύνη;» διερωτήθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε: «Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι «ιδιωτικοοικονομικά», παρότι η ΕΕΣΥΠ διαχειρίζεται δημόσια περιουσία και καλείται να υλοποιήσει αποστολή συνταγματικά κατοχυρωμένη.

«Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία είναι υποχρέωση του κράτους – όπως το νερό και το ρεύμα στα νησιά. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το διαχειριστούμε με τη λογική “δεν βγαίνει, το κλείνουμε”».

Στην συνέχεια, εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης: «Η Νέα Δημοκρατία πήγε να κλείσει κάτι για το οποίο δεν είχε σχέδιο. Πιάστηκαν για ακόμη μια φορά με τη γίδα στην πλάτη και τώρα διατυμπανίζουν ότι έχουν σχέδιο. Αν ισχύει αυτό, τότε γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση; Το ερώτημα είναι: θα είναι ο θάνατος αιφνίδιος ή σε τρεις μήνες;».

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της εγκατάλειψης της περιφέρειας υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι θέλει να ενισχύσει την περιφέρεια και την ίδια στιγμή να κλείνει ATM, να κλείνει τα ΕΛΤΑ και να αφήνει νοσοκομεία υποστελεχωμένα. Πώς θα μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια όταν αποψιλώνουμε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής;».

Κλείνοντας, τόνισε πως η κυβέρνηση αποτυγχάνει στα μεγάλα πεδία της εφαρμοσμένης πολιτικής: «ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ: σε ποιον τομέα έχει πετύχει η Νέα Δημοκρατία τα επτά χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;».

