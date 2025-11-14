ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίκαιρη επερώτηση ΠΑΣΟΚ για το καθημερινό μαρτύριο στους δρόμους της Αττικής
Πολιτική
11:54 - 14 Νοε 2025

Επίκαιρη επερώτηση ΠΑΣΟΚ για το καθημερινό μαρτύριο στους δρόμους της Αττικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δραματική επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, η σημαντική υποβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η απουσία στοιχειώδους σχεδίου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αναδεικνύονται μέσω κατάθεσης επίκαιρης επερώτησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρ. Δήμα.

Η επίκαιρη επερώτηση περιγράφει με τεκμηριωμένα στοιχεία τη ραγδαία αύξηση της συμφόρησης και τις χαμένες ώρες λόγω κίνησης στους δρόμους, αναλύει τη μείωση δρομολογίων και τις δυσχερείς συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει το επιβατικό κοινό λόγω της «σαρδελοποίησης», επισημαίνει την απουσία ουσιαστικών και στοχευμένων παρεμβάσεων για επίτευξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για την απουσία στρατηγικού σχεδίου, την αδυναμία αναβάθμισης των ΜΜΜ και την έλλειψη προσωπικού, την αποτυχία αποσυμφόρησης βασικών οδικών αξόνων και την πολιτική ευθύνη που βαρύνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών στην Αττική έχει μετατραπεί σε έναν διαρκή κυκλοφοριακό εφιάλτη. Η πρωτεύουσα της χώρας βιώνει ένα άνευ προηγουμένου αδιέξοδο στις μετακινήσεις, που πλήττει την παραγωγικότητα, την οικονομία, το περιβάλλον και κυρίως την ποιότητα ζωής. Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού και οι συνθήκες χάους σε καθημερινό επίπεδο δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα έξι χρόνων κυβερνητικής αδράνειας, αποσπασματικών αποφάσεων και απουσίας κάθε στρατηγικού σχεδιασμού. Παρά τις υποσχέσεις για μια νέα πολιτική αστικής βιώσιμης κινητικότητας, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει βούληση. Οι πολίτες εγκλωβίζονται καθημερινά στα αυτοκίνητά τους, στερούμενοι πολύτιμου χρόνου από την εργασία, την οικογένεια και την προσωπική τους ζωή. Οι οδηγοί εγκλωβίζονται για ώρες στην κίνηση, οι ώρες αιχμής διαρκούν πλέον όλη την ημέρα και οι βασικοί οδικοί άξονες έχουν μετατραπεί σε έναν καθημερινό Γολγοθά για τους πολίτες.

Η πιο άμεση και ρεαλιστική λύση βρίσκεται στην ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, στη δημιουργία ενός σύγχρονου σχεδίου αστικής κινητικότητας που θα περιορίσει τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και θα ενισχύσει τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Απαιτείται πολιτική βούληση, διαβούλευση με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και ένας μακρόπνοος σχεδιασμός.

Χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι επικοινωνιακή διαχείριση, ώστε τα ΜΜΜ να σταματήσουν να βρίσκονται σε κατάσταση απαξίωσης. Μειωμένα δρομολόγια, τεράστιες αναμονές, συχνές βλάβες και ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση για τους επιβάτες, οι οποίοι στοιβάζονται σε γεμάτους συρμούς και λεωφορεία. Αντί να ενισχυθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες, υποβαθμίζονται, και αντί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, αυτή χάνεται μέρα με τη μέρα.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα ταλαιπωρίας, αλλά είναι ένα ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε πόλη της καθημερινής ακινησίας και οι πολίτες βιώνουν μια συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το βράδυ, οι δρόμοι του Λεκανοπεδίου πνίγονται από κυκλοφοριακή ασφυξία, χαμένες ώρες και χαμένη υπομονή.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί ως αδιάφορος θεατής ένα φαινόμενο που στραγγαλίζει την οικονομική και κοινωνική ζωή της Αττικής. Επιτέλους οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να κρύβεται πίσω από υποσχέσεις και αόριστες εξαγγελίες. Οι πολίτες της Αττικής αξίζουν μια πόλη λειτουργική, βιώσιμη και ανθρώπινη. Μια πρωτεύουσα που θα αντανακλά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι ένα κράτος που έχει συμβιβαστεί με τη στασιμότητα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρεμιέρες: Οι ζόρικες κινηματογραφικές επιλογές του Παρκ Τσαν Γουκ
Magazino

Πρεμιέρες: Οι ζόρικες κινηματογραφικές επιλογές του Παρκ Τσαν Γουκ

Δικαστικό «μπλόκο» για την αναπαραγωγή αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Ειδήσεις

Δικαστικό «μπλόκο» για την αναπαραγωγή αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Ήξερες ότι καταναλώνεις ποσότητα μικροπλαστικού ίση με μία κάρτα;
Magazino

Ήξερες ότι καταναλώνεις ποσότητα μικροπλαστικού ίση με μία κάρτα;

Δουδωνής: Ο εκλογικός νόμος της ΝΔ για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι καλπονοθευτικός και... αλαμπουρνέζικος
Πολιτική

Δουδωνής: Ο εκλογικός νόμος της ΝΔ για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι καλπονοθευτικός και... αλαμπουρνέζικος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα
Πολιτική

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ
Πολιτική

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα
Πολιτική

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ