Επίκαιρη επερώτηση ΠΑΣΟΚ για το καθημερινό μαρτύριο στους δρόμους της Αττικής

Η δραματική επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, η σημαντική υποβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η απουσία στοιχειώδους σχεδίου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αναδεικνύονται μέσω κατάθεσης επίκαιρης επερώτησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρ. Δήμα.

Η επίκαιρη επερώτηση περιγράφει με τεκμηριωμένα στοιχεία τη ραγδαία αύξηση της συμφόρησης και τις χαμένες ώρες λόγω κίνησης στους δρόμους, αναλύει τη μείωση δρομολογίων και τις δυσχερείς συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει το επιβατικό κοινό λόγω της «σαρδελοποίησης», επισημαίνει την απουσία ουσιαστικών και στοχευμένων παρεμβάσεων για επίτευξη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για την απουσία στρατηγικού σχεδίου, την αδυναμία αναβάθμισης των ΜΜΜ και την έλλειψη προσωπικού, την αποτυχία αποσυμφόρησης βασικών οδικών αξόνων και την πολιτική ευθύνη που βαρύνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών στην Αττική έχει μετατραπεί σε έναν διαρκή κυκλοφοριακό εφιάλτη. Η πρωτεύουσα της χώρας βιώνει ένα άνευ προηγουμένου αδιέξοδο στις μετακινήσεις, που πλήττει την παραγωγικότητα, την οικονομία, το περιβάλλον και κυρίως την ποιότητα ζωής. Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού και οι συνθήκες χάους σε καθημερινό επίπεδο δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα έξι χρόνων κυβερνητικής αδράνειας, αποσπασματικών αποφάσεων και απουσίας κάθε στρατηγικού σχεδιασμού. Παρά τις υποσχέσεις για μια νέα πολιτική αστικής βιώσιμης κινητικότητας, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει βούληση. Οι πολίτες εγκλωβίζονται καθημερινά στα αυτοκίνητά τους, στερούμενοι πολύτιμου χρόνου από την εργασία, την οικογένεια και την προσωπική τους ζωή. Οι οδηγοί εγκλωβίζονται για ώρες στην κίνηση, οι ώρες αιχμής διαρκούν πλέον όλη την ημέρα και οι βασικοί οδικοί άξονες έχουν μετατραπεί σε έναν καθημερινό Γολγοθά για τους πολίτες.

Η πιο άμεση και ρεαλιστική λύση βρίσκεται στην ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, στη δημιουργία ενός σύγχρονου σχεδίου αστικής κινητικότητας που θα περιορίσει τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και θα ενισχύσει τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Απαιτείται πολιτική βούληση, διαβούλευση με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και ένας μακρόπνοος σχεδιασμός.

Χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι επικοινωνιακή διαχείριση, ώστε τα ΜΜΜ να σταματήσουν να βρίσκονται σε κατάσταση απαξίωσης. Μειωμένα δρομολόγια, τεράστιες αναμονές, συχνές βλάβες και ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση για τους επιβάτες, οι οποίοι στοιβάζονται σε γεμάτους συρμούς και λεωφορεία. Αντί να ενισχυθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες, υποβαθμίζονται, και αντί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, αυτή χάνεται μέρα με τη μέρα.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα ταλαιπωρίας, αλλά είναι ένα ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε πόλη της καθημερινής ακινησίας και οι πολίτες βιώνουν μια συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το βράδυ, οι δρόμοι του Λεκανοπεδίου πνίγονται από κυκλοφοριακή ασφυξία, χαμένες ώρες και χαμένη υπομονή.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί ως αδιάφορος θεατής ένα φαινόμενο που στραγγαλίζει την οικονομική και κοινωνική ζωή της Αττικής. Επιτέλους οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να κρύβεται πίσω από υποσχέσεις και αόριστες εξαγγελίες. Οι πολίτες της Αττικής αξίζουν μια πόλη λειτουργική, βιώσιμη και ανθρώπινη. Μια πρωτεύουσα που θα αντανακλά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι ένα κράτος που έχει συμβιβαστεί με τη στασιμότητα