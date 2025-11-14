Δικαστικό «μπλόκο» για την αναπαραγωγή αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg δικαιώθηκε προσωρινά στη δικαστική διαμάχη του με την εφημερίδα Documento, η οποία είχε δημοσιεύσει αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Με προσωρινή διαταγή, το Πρωτοδικείο διέταξε την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων, καθώς και την απαγόρευση παρουσίασης, ψηφιακής διάχυσης, αναπαραγωγής και εκμετάλλευσής τους μέχρι να κυκλοφορήσει νόμιμα το βιβλίο. Παράλληλα, τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος θα συζητηθούν στις 20 Απριλίου 2026.