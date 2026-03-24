Κυρανάκης: Να προχωρήσει χωρίς πιέσεις η δίκη για τα Τέμπη

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε σήμερα (24/3) ως ιδιαίτερα σημαντική την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι «η δίκη επιτέλους ξεκίνησε», ενώ έκανε λόγο για απόπειρες καθυστέρησης το προηγούμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ERTnews, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην εικόνα της πρώτης ημέρας της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία εντάσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την εξέλιξή της, ενώ τόνισε πως η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί ανεπηρέαστη, χωρίς πιέσεις ή εκβιασμούς.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο επίκεντρο ακόμη και σε μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Όπως δήλωσε, θεωρεί πως στο δικαστήριο τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι συγγενείς των θυμάτων και όχι πολιτικά πρόσωπα που επιχειρούν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον, υποστηρίζοντας ότι η ίδια επιχείρησε εκ νέου να δημιουργήσει εντάσεις.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ακόμη ότι η δίκη πρέπει να εξελιχθεί με σοβαρότητα και σεβασμό, χωρίς παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τη διαδικασία.

Αναφερόμενος στο σχέδιο αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου, παρουσίασε το λεγόμενο «τρίπτυχο», το οποίο περιλαμβάνει νέα τρένα, εκσυγχρονισμό των υποδομών και αναβάθμιση των σταθμών. Όπως εξήγησε, για την προμήθεια νέων συρμών έχει συναφθεί συμφωνία με την ιταλική πλευρά, συνολικού ύψους 308 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιλαμβάνει για πρώτη φορά ρήτρα καταγγελίας σε περίπτωση μη υλοποίησης της επένδυσης. Ήδη 23 συρμοί πραγματοποιούν δοκιμαστικά δρομολόγια, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται στις αρχές του 2027 και την ολοκλήρωση του προγράμματος έως το τέλος της ίδιας χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τα έργα στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2026, πριν την ένταξη των νέων τρένων στο δίκτυο. Ο άξονας θα διαθέτει πλήρη τηλεδιοίκηση, σύγχρονη σηματοδότηση και πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, ενώ θα εγκατασταθεί και σύστημα ακριβούς εντοπισμού των συρμών, που θα επιτρέπει την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Παράλληλα, προγραμματίζονται παρεμβάσεις ανακαίνισης στους σταθμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του προαστιακού της Αττικής, οι οποίοι σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών.

Ο αναπληρωτής υπουργός χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σχέδιο βασική προτεραιότητα έως το 2027, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση των έργων υποδομής το 2026 θα επιτρέψει την ομαλή ενσωμάτωση των νέων τρένων και θα ενισχύσει συνολικά την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, υποστήριξε ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις μετά το δυστύχημα, σημειώνοντας ότι το 2019 η λειτουργία βασιζόταν κυρίως σε χειροκίνητες διαδικασίες, ενώ σήμερα έχει επιτευχθεί κάλυψη τηλεδιοίκησης της τάξης του 80%, με στόχο το 100% έως το καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε, έχουν ενσωματωθεί νέα τεχνολογικά εργαλεία που επιτρέπουν τον ακριβή εντοπισμό των τρένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και συστήματα που καταγράφουν τις επικοινωνίες και εντοπίζουν παραβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις αλλαγές που έχουν γίνει στη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, επισημαίνοντας ότι πλέον δίνεται βάρος στην πρακτική κατάρτιση, την αξιολόγηση και τα ψυχομετρικά τεστ, ώστε να απομακρύνονται έγκαιρα όσοι κρίνονται ακατάλληλοι.

Παράλληλα, εφαρμόζονται ψηφιακά συστήματα για την καταγραφή των βαρδιών, με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αλλοίωσης στοιχείων, όπως εκείνα που είχαν αναδειχθεί στην υπόθεση των Τεμπών.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι, πέρα από τη δικαστική διερεύνηση, είναι σημαντικό να αναδεικνύονται και οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια που, αν και δεν προβάλλεται έντονα, είναι καθοριστική για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί ανταποκρίνονται στα αιτήματα της κοινωνίας και των οικογενειών των θυμάτων, επισημαίνοντας πως έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα ώστε να αποτραπεί η επανάληψη μιας αντίστοιχης τραγωδίας.

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