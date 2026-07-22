Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η οικονομία θα αποτελέσει το βασικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέο πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αιχμή τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών, της μεσαίας τάξης και της ελληνικής οικογένειας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν μετά την άνοιξη του 2027, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση θα ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών έχοντας ως βασικό επιχείρημα τις επιδόσεις της οικονομίας.

Όπως είπε, η Ελλάδα έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, γεγονός που μεταφράζεται, όπως τόνισε, σε μικρότερα βάρη για τις επόμενες γενιές.

«Αυτό συμβαίνει λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας, την οποία έχει παραδεχθεί και ο πολιτικός μας αντίπαλος, ο κύριος Τσίπρας. Συμβαίνει επειδή κάθε χρόνο από τα έσοδα από τους μειωμένους φόρους - που όμως λόγω ανάπτυξης φέρνουν αυξημένα έσοδα - ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους. Και συμβαίνει διότι έχει πέσει το κόστος δανεισμού. Οι αγορές βλέπουν ότι η οικονομία της Ελλάδας πάει καλύτερα. Άρα, λοιπόν, μας δανείζουν φθηνότερα. Αποπληρώνουμε χρέος που είχε υψηλότερα επιτόκια. Ο κάθε γονιός ο οποίος μας βλέπει τώρα να ξέρει ότι αφαιρεί βάρη, αφαιρεί φόρους, αφαιρεί χρέος από τα παιδιά του και τα εγγόνια του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4um1dxahjt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νέο πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ

Ο γραμματέας της ΝΔ προανήγγειλε ότι ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νέο πακέτο μέτρων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

«Με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συμμετείχαν ενεργά στο "άσπρισμα" της οικονομίας, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, όπως και μέτρα για την ελληνική οικογένεια, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διατηρεί δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιόδους κρίσεων, όπως οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας που προκαλούνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σημείωσε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων επιτυγχάνεται μέσα από αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων.

Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 34%, τη μείωση του κατώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 9%, την αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4uxy43r9nl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Οι πολίτες αναγνωρίζουν την πορεία της χώρας»

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά ποσοστά στήριξης, παρά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης και τις διαδοχικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4v1lyz5d2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το 2019 και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Θέλουμε το νέο παιδί που σήμερα ξεκινά τη φοιτητική του ζωή να μπορεί να ονειρεύεται τη ζωή του στην Ελλάδα του 2030», ανέφερε.

Οι αλλαγές στην Παιδεία και οι Πανελλαδικές

Ο γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δικαιώθηκε ως προς τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, εκτιμώντας ότι ακόμη και δυνάμεις της Αριστεράς μετακινούνται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές που εξετάζονται για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να μην εξαρτάται το μέλλον ενός μαθητή αποκλειστικά από τις επιδόσεις του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Πλέον στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η παπαγαλία έχει χάσει την αξία της», δήλωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4v3n7joy49?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πρόσθεσε ακόμη: «Όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί η μία ημέρα να κρίνει το μέλλον σου. Και γι' αυτό η Σοφία Ζαχαράκη εδώ και μήνες έχει ανοίξει τον θεσμικό διάλογο με τους φορείς, ώστε να μην μετράει μόνο η μία ημέρα των Πανελληνίων που μπορεί κάτι να συμβεί, βρε αδερφέ, και να μην πας καλά στις εξετάσεις, αλλά να μετρά και η Τρίτη Λυκείου και συνολικά το Λύκειο και η απόδοσή σου σαν μαθητής σε μια σειρά από επιδόσεις».

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι, δημοσκοπικά, έχει πλέον διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημείωσε όμως ότι τα ποσοστά που εμφανίζει εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από εκείνα με τα οποία αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι γύρω στο 15-16-17%. Αυτό είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο τον έδιωξε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από το ποσοστό, δηλαδή, με το οποίο έφυγε ηττημένος απογοητεύοντας τους δικούς του ψηφοφόρους και τους δικούς του υποστηρικτές. Άρα, λοιπόν, να ξέρουμε και πού είναι ο πήχης για τα πολιτικά κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται στις εκλογές του 2027. Αν ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να επαναλάβει το ποσοστό του 2023 με το οποίο έφυγε ηττημένος. Εγώ ξέρω ότι τα κόμματα μπαίνουν στην πολιτική για να κυβερνήσουν», ανέφερε.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική και στις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού για τα εξοπλιστικά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες, προσθέτοντας: «Προχθές πάλι τα τουρκικά μέσα αναπαρήγαγαν τη θέση του κυρίου Τσίπρα για τα εξοπλιστικά. Επανέλαβε πάλι, χωρίς να έχει αλλάξει, χωρίς να έχει γίνει πιο κεντρώος ή πιο λογικός σε αυτόν τον τομέα, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το βάρος οικονομικά στους εξοπλισμούς της χώρας. Και το λέει σε αυτή την εποχή. Το λέει στην εποχή που έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Που έχουμε έναν γείτονα με αναθεωρητικές τάσεις ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή πολέμου, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε μέσα στην Άγκυρα για πρώτη φορά πρωθυπουργός και την επανέλαβε. Άρα, λοιπόν, το να εξοπλίζεις τη χώρα, λέω εγώ στον κύριο Τσίπρα, είναι εθνική επιλογή. Είναι το εθνικό συμφέρον. Και καλά θα κάνει και η Αριστερά να αφήσει τα όποια κολλήματα έχει από το παρελθόν και σε αυτόν τον τομέα και να προσχωρήσει στις εθνικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4v5kbtscrl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}