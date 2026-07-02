Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

Η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, πυροδότησε νέο κύκλο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με το δημόσιο διάλογο να μεταφέρεται από την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής ενέργειας στη σύγκρουση για τις πολιτικές ευθύνες, τη στάση απέναντι στη βία και τα όρια της πολιτικής ρητορικής.

Παρά την καθολική καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης, η πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται πλέον γύρω από το κατά πόσο η βία συνδέεται με πολιτικές επιλογές του παρελθόντος ή αν η κυβέρνηση αξιοποιεί το τραγικό γεγονός για να ενισχύσει τη στρατηγική της πολιτικής πόλωσης.

Η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα περιβάλλον ανοχής απέναντι σε ακραίες πρακτικές, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την τραγωδία, επαναφέροντας διχαστικά διλήμματα και τη λεγόμενη «θεωρία των δύο άκρων».

Οι δηλώσεις Κυρανάκη στο στόχαστρο

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η πρόσφατη επίθεση αναδεικνύει τις συνέπειες μιας διαχρονικής πολιτικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα βίας και ανομίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως υποστήριξε, λειτούργησαν ως «ομπρέλα πολιτικής προστασίας» απέναντι σε εγκληματικές ενέργειες. Ειδική αναφορά έκανε σε όσους, σύμφωνα με την κυβέρνηση, «βάφτισαν ακτιβισμό» τις καταλήψεις εντός και εκτός πανεπιστημίων, ενώ επέκρινε και τις αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί κατά το παρελθόν σε πρωτοβουλίες αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα, ακόμη και σε διατάξεις που αφορούσαν τη χρήση μολότοφ.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε αντιταχθεί σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούσαν την αποφυλάκιση καταδικασμένων για τρομοκρατία, κάνοντας λόγο για χρόνια καλλιέργεια κλίματος ανοχής απέναντι σε συγκεκριμένους χώρους.

Όπως ανέφερε, τέτοιες πρακτικές «κανονικοποιούν ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo03mghn9rd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσε και ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε», μέσω της οποίας καλούσε πολίτες να συγκεντρωθούν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1591441345673486&set=a.376115537206079}

ΠΑΣΟΚ: «Η χώρα δεν χρειάζεται νέα ψευτοδιλήμματα»

Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε εξαρχής τη δολοφονική επίθεση, ωστόσο επέκρινε έντονα τις κυβερνητικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Κυρανάκη, έκανε λόγο για «εμφυλιοπολεμική» ρητορική, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από νέα διχαστικά μέτωπα.

Όπως τόνισε, η πραγματική πολιτική διαχωριστική γραμμή δεν αφορά ιστορικούς διχασμούς, αλλά τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αντιπαραβάλλοντας –όπως είπε– «τους λίγους ευνοημένους» με τη «μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι προσπάθειες δημιουργίας τεχνητών πολιτικών πόλων και «σκιάχτρων» δεν πρόκειται να αποδώσουν πολιτικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnx4wk6awj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη του για κάθε μορφή τρομοκρατίας καθώς και την άμεση ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της επίθεσης με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε και ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Αναφερόμενος στο κλίμα που διαμορφώνεται, έκανε λόγο για «οργανωμένη επίθεση που θυμίζει άλλες δεκαετίες», ζητώντας να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι εμπλεκόμενοι, καθώς και το τι επιδίωκαν οι δράστες.

ΕΛ.ΑΣ.: Καταγγελίες για εργαλειοποίηση της τραγωδίας

Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Νίκος Νιφούδης άσκησε επίσης κριτική στην κυβερνητική επιχειρηματολογία.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποσκοπούν στην πολιτική συσπείρωση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για προσπάθεια φανατισμού και εργαλειοποίησης ενός τραγικού γεγονότος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo0jbmkgftd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΣΥΡΙΖΑ: «Πολιτική αθλιότητα και στοχοποίηση»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος χαρακτήρισε τις κυβερνητικές αναφορές «πολιτική αθλιότητα».

Το κόμμα υποστήριξε ότι κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να συνδέσουν, μέσω «ανιστόρητων και χυδαίων υπονοουμένων», τον ΣΥΡΙΖΑ με εγκληματικές πράξεις, εργαλειοποιώντας μια ανθρώπινη τραγωδία.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δεχθεί στο παρελθόν επιθέσεις, αναφέροντας ενδεικτικά τις μολότοφ σε κατοικίες βουλευτών κατά τη συζήτηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τις απειλές κατά του Νίκου Κοτζιά και περιστατικά στοχοποίησης στη Βόρεια Ελλάδα.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από τα πολιτικά προβλήματα και τις υποθέσεις που την αφορούν, επιλέγοντας τον δρόμο της πόλωσης και του διχασμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnxt4tf9mwx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΚΚΕ: «Ανασύρεται η θεωρία των δύο άκρων»

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο χαρακτήρισε «άθλια» την προσπάθεια κυβερνητικών στελεχών να αξιοποιήσουν πολιτικά μια εγκληματική ενέργεια.

Το κόμμα κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επαναφέρει τη θεωρία των δύο άκρων, επιχειρώντας να συκοφαντήσει το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, το οποίο –όπως σημειώνει– δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις.

Παράλληλα έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας ενός «κάλπικου διπόλου» με πολιτικό στόχο την αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά ένα αποτρόπαιο έγκλημα, κάνοντας λόγο για καλλιέργεια εμφυλιοπολεμικού κλίματος και διχασμού.

Ανάλογη κριτική διατύπωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι η υπόθεση εργαλειοποιείται πολιτικά, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσια» που, όπως είπε, εξυπηρετεί το κυβερνών κόμμα.