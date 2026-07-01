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Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα
Πολιτική
15:04 - 01 Ιουλ 2026

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Reporter.gr Newsroom
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Στις αλλαγές που αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, στην αποχή των συμβολαιογράφων, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη, τις υποθέσεις των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά όσων αμφισβητούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για «συνωμοσία» που, όπως είπε, «παραλίγο να τινάξει τη χώρα στον αέρα».

Τέμπη: «Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από οργανωμένη προπαγάνδα»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών και στη χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι η εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα πολιτικής στοχοποίησης.

«Η Δικαιοσύνη επιχειρήθηκε να εμπλακεί στην πολιτική αντιπαράθεση. Εκδήλωση αυτής της κατάστασης ήταν η τραγωδία των Τεμπών, όπου η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από πολλούς», ανέφερε.

Παράλληλα έκανε λόγο για «συνωμοσία που κόντεψε να τινάξει τη χώρα στον αέρα», υποστηρίζοντας ότι υπήρξε οργανωμένη επιρροή μέσω χιλιάδων λογαριασμών από το εξωτερικό.

«Το αποτέλεσμα ήταν να βγουν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο ενώ αποδείχθηκε μια τεράστια απάτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέμπη: «Η δίκη εξελίσσεται κανονικά, σε κατάλληλη αίθουσα»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη δικαστική διαδικασία για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η δίκη διεξάγεται σε επαρκείς συνθήκες.

«Η δίκη εξελίσσεται σε αίθουσα 450 ατόμων. Σήμερα είναι 15–20 άτομα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντομο χρόνο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι υποθέσεις ξεκίνησαν από την ελληνική αστυνομία»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι η σχετική έρευνα δεν ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από ελληνικές αρχές.

«Οι υποθέσεις αυτές βγήκαν κυρίως από έρευνες της ελληνικής αστυνομίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει, όπως είπε, θεσμική δυνατότητα παρέμβασης της κυβέρνησης στο έργο δικαστικών λειτουργών.

Για Τσίπρα: Επί κυβέρνησης του αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Ο υπουργός εξαπέλυσε αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος τόσο σε δικαστικές αποφάσεις όσο και σε αλλαγές στον ποινικό κώδικα.

«Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για αντιμετώπιση της πολιτικής διαφθοράς ένας άνθρωπος του οποίου δυο υπουργοί έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με τα πιο ατιμωτικά αδικήματα και κυρίως της παράβασης καθήκοντος ενώ ταυτόχρονα στη θητεία του δύο τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας . Δεν έμεινε εγκληματίας που να μην βγει, ενώ η κα Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής μιλούσε για το πόσο καλός είναι ο νόμος. Στα ρεπορτάζ θα δείτε το 2019 ποιες δίκες καταργήθηκαν» ανέφερε.

Συμβολαιογράφοι: Προειδοποίηση για την αποχή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αποχή των συμβολαιογράφων Αθηνών, τους οποίους κάλεσε να επανεξετάσουν τη στάση τους.

«Να μην παίζουν με τη συνταγματική τάξη», είπε, προειδοποιώντας για πιθανές νομικές συνέπειες σε περίπτωση συνέχισης της αποχής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι με νέο πλαίσιο οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων θα απαιτούν αυξημένη συμμετοχή, ενώ υποστήριξε ότι έχουν ήδη επιταχυνθεί οι διαδικασίες δημοσίευσης διαθηκών, που πλέον ολοκληρώνονται σε περίπου επτά ημέρες.

Οριζόντιες ιδιοκτησίες: Νέο νομοσχέδιο αύριο

Ο κ. Φλωρίδης προανήγγειλε την κατάθεση νέου νομοσχεδίου για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, σημειώνοντας ότι θα εκσυγχρονίσει το πλαίσιο που ισχύει από το 1929.

Μεταξύ άλλων, θα προβλέπεται δυνατότητα λήψης αποφάσεων με πλειοψηφία 51% στις πολυκατοικίες, καθώς και ταχύτερες δικαστικές διαδικασίες για υποθέσεις διανομής, που –όπως είπε– θα μπορούν να ολοκληρώνονται σε έξι μήνες.

Αναφορά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Αναφερόμενος στην υπόθεση Αβραμόπουλου και στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ο υπουργός περιέγραψε τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια ένστασης και προσφυγής μέχρι τον Άρειο Πάγο.

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