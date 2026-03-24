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Συνάντηση Πιερρακάκη - Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Σταθερότητα, ανάπτυξη και στήριξη της οικονομίας στο επίκεντρο
Οικονομία
15:47 - 24 Μαρ 2026

Συνάντηση Πιερρακάκη - Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Σταθερότητα, ανάπτυξη και στήριξη της οικονομίας στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Οι εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή οικονομία, το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον και οι προοπτικές του χρηματοπιστωτικού συστήματος συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε σήμερα (24/3) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.      

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών μετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της CrediaBank Ελένη Βρεττού και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει αυξημένη ανθεκτικότητα, καθώς η σταθερή δημοσιονομική πορεία της χώρας, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο σταθερότητας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία συνολικά. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι συνεχίζεται η πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των επενδύσεων, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Οι εκπρόσωποι των τραπεζών συμφώνησαν με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας ότι από την πλευρά τους θα συμβάλουν ώστε οι σχετικές διαδικασίες να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

Όπως τονίστηκε, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς μεταβλητότητας, η στενή συνεργασία της Πολιτείας με το τραπεζικό σύστημα και συνολικά με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της σταθερότητας, τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα πραγματοποιούν τακτικές συσκέψεις κάθε τέσσερις μήνες, προκειμένου να αξιολογείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται και να συντονίζονται οι επόμενες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

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