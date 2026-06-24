Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Την ερχόμενη Τρίτη (30/6) αναμένεται να τοποθετηθεί η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων που έχουν καταθέσει τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Τα αιτήματα που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την αλλαγή της σειράς εξέτασης των μαρτύρων, την κλήση νέων μαρτύρων, καθώς και την προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και φορέων του σιδηροδρόμου (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ) για τη σύμβαση 717, για την περίοδο 2021–2023.

Στη σημερινή συνεδρίαση υποβλήθηκαν πρόσθετα αιτήματα που αφορούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για στελέχη της Hellenic Train, καθώς και τη μεταβολή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο στελέχη της Hellenic Train αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή.

Με το σχετικό αίτημα ζητείται επίσης η μεταβολή της κατηγορίας ώστε να περιληφθεί το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, πράξη η οποία, σύμφωνα με το περιεχόμενο του αιτήματος, συνίσταται σε επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας ενέργειες, από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και περιουσίες, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ατόμων, τη βαριά σωματική βλάβη πολλών εξ αυτών, καθώς και σημαντικές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Η πράξη αποδίδεται ως τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Για το συγκεκριμένο αδίκημα είχαν παραπεμφθεί 33 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Δαμιανός Μπαλασούλης, τα στελέχη της Hellenic Train δεν μερίμνησαν για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R, τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, την επαρκή στελέχωση του προσωπικού, καθώς και για την τήρηση των σύγχρονων προδιαγραφών πυρασφάλειας.

Παράλληλα, η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αιτήματα για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, προτείνοντας την προσθήκη των αδικημάτων της έκθεσης και της έκρηξης, τα οποία συνδέονται με τα γεγονότα της πυρόσφαιρας, της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση και των θανάτων που αποδίδονται σε αυτή.

Τέλος, η εισαγγελέας αναμένεται να αποφανθεί και επί ζητημάτων που έθεσε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Γιώργος Ηλιόπουλος, σχετικά με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και το αίτημα περί απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.