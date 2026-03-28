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Βενιζέλος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Οι πολίτες αναζητούν λύση, όχι εναλλακτική – Στόχος μας η νίκη
Πολιτική
14:59 - 28 Μαρ 2026

Βενιζέλος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Οι πολίτες αναζητούν λύση, όχι εναλλακτική – Στόχος μας η νίκη  

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Από τα «πεπραγμένα της επταετίας» της διακυβέρνηση ΝΔ ξεκίνησε την ομιλία του ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επιχειρώντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, σοβαρότητας και βαρύτητας προσώπων και θέσεων, όπως χαρακτηριστικά είπε.  

Ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε – στην έναρξη της ομιλίας του – πως το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε ασύμμετρη ευθύνη για την κρίση του 2010 και υποστήριξε ότι πλέον το ζητούμενο των πολιτών δεν είναι μία εναλλακτική για την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά η λύση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Τα πράγματα είναι τόσο πολύπλοκα που κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβαρύνει με τα δικά του προβλήματα τη χώρα», τόνισε και άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι – όπως τόνισε – να θέσει ως στόχο του τη νίκη· την καλύτερη δυνατή επίδοση που θα το καταστήσει πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Βενιζέλος επιχείρησε να κωδικοποιήσει όσα τόνισε χθες (Παρασκευή, 27/3) κατά την έναρξη του Συνεδρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία – όπως επεσήμανε – οφείλουν να τεθούν ως άμεσες και βασικές προτεραιότητες.

Έτσι, ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε:

(α) στην ανάγκη αναστήλωσης των θεσμών

(β) στην ανάγκη για αποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών

(γ) στη συνοχή της κοινωνίας και

(δ) στην ανάγκη για αναπτυξιακή συστράτευση και συμπερίληψη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, ακόμη, στην ανάγκη για επικαιροποίηση και εξειδίκευση της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, με ιστορικότητα και διορατικότητα.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναφέρθηκε στη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, τονίζοντας πως η συζήτηση αυτή έχει νόημα όταν προηγείται ο σεβασμός του Συντάγματος. Επανέλαβε, δε, πως είναι απαραίτητη η ριζική Συνταγματική Αναθεώρηση από την πλειοψηφία της επόμενης Βουλής.

Το μεγάλο «στοίχημα», όμως - όπως τόνισε - είναι η σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου· ενός κοινωνικού συμβολαίου, το οποίο – όπως υπογράμμισε – δεν επεδίωξε η κυβέρνηση της ΝΔ. Τόνισε ότι μόνο σε αυτή τη βάση «η χώρα μπορεί να αποκτήσει εθνική στρατηγική και αναπτυξιακά προτάγματα ανάλογα των σημερινών προκλήσεων» και ευχήθηκε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ «ανταποκριθεί στην πρόκληση της συγκυρίας αν θέλει να επικοινωνήσει με την πρόκληση της ιστορία».

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