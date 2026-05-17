«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες
Πολιτική
11:29 - 17 Μάι 2026

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Reporter.gr Newsroom
Την ομιλία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο συνέδριο της ΝΔ σχολιάζει σήμερα (Κυριακή 17/5) η Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή την αποστροφή του πως η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μοιάζει με την οθωμανική κατοχή.  

«Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Γεωργιάδης δεν έλειπε. Ήταν εκεί – αλλά απέναντι. Όχι ως πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης. Ως πολέμιός της», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και θυμίζει πως «οι ψηφιακές υποδομές που σήμερα κρατούν όρθιο το ελληνικό κράτος», είναι δικό του έργο.

Αναλυτικότερα, αναφέρει:

-Το TAXISnet, η ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία στηρίζεται σήμερα το gov.gr και κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή πολίτη με το Δημόσιο.

-Η Διαύγεια, που για πρώτη φορά υποχρέωσε το ελληνικό κράτος σε υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεών του στο διαδίκτυο.

-Το ΚΗΜΔΗΣ για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, το ΓΕΜΗ, το opengov, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα ΚΕΠ, οι πρώτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Και τι έκανε ο ίδιος εκείνη την εποχή; Ας θυμηθούμε:

Όταν το ΠΑΣΟΚ προωθούσε την Κάρτα του Πολίτη και τις πρώτες ηλεκτρονικές ταυτότητες, ο Άδωνις Γεωργιάδης φωνασκούσε ότι πρόκειται για “ηλεκτρονικό φακέλωμα”, για “Big Brother του κράτους”, ότι η Κάρτα του Πολίτη είναι “κάτι φρικώδες” που “εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ”!

Πάει πολύ να χυδαιολογεί με εκφράσεις περί “ΠΑΣΟΚικής κατοχής”, ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή “αν μας ψεκάζουν”».

«Αυτά είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές αγυρτίες του κ. Γεωργιάδη, τον οποίο έχει εκ δεξιών του ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σημειώνει στον ίδιο καυστικό τόνο η Χαριλάου Τρικούπη, για να καταλήξει:

«Σκέτη παρακμή!

Γι’ αυτό, ας μην θέτει διλήμματα «Μητσοτάκης ή επιστροφή στην παρακμή», γιατί η απάντηση θα τον ρίξει σε κατάθλιψη.

Αλλαγή, φως, διαφάνεια, πρόοδος, ΠΑΣΟΚ απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Γεωργιάδη.»

