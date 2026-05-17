ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:44 - 17 Μάι 2026

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Απρίλιος ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο για την PEUGEOT, η οποία διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καταγράφοντας 1.555 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,2%. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι, σε μια συνολική αγορά που κινήθηκε πτωτικά κατά 2%.

Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η PEUGEOT εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς, με 4.468 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,4% — ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, τη δυναμική και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η μάρκα στο ελληνικό αγοραστικό κοινό.

Καθοριστική συμβολή στην εμπορική πορεία της PEUGEOT έχει το PEUGEOT 2008 — το πιο επιτυχημένο B-SUV της ελληνικής αγοράς την τελευταία δεκαετία. Και φέτος, συνεχίζει αταλάντευτα να κερδίζει την προτίμηση του ελληνικού κοινού.

Τον Απρίλιο, το PEUGEOT 2008 αναδείχθηκε το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της κατηγορίας B-SUV με 1.095 ταξινομήσεις.

Αντίστοιχα, στο πρώτο τετράμηνο του 2026, το PEUGEOT 2008 καταγράφει 2.516 ταξινομήσεις, αποτελώντας το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς.

Η πρωτιά του Peugeot 2008 δεν είναι τυχαία. Το δυναμικό και κομψό SUV της Peugeot κερδίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού – τόσο των ιδιωτών όσο και των εταιρικών χρηστών - χάρη στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, ευρύχωρο και ποιοτικό εσωτερικό με χώρο αποσκευών 434 λίτρων, οδηγική απόλαυση, σύγχρονες τεχνολογίες και εξηλεκτρισμένες επιλογές κίνησης για κάθε ανάγκη. Οι υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 προσφέρουν δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης χωρίς ανάγκη φόρτισης, ενώ για την πλήρη μετάβαση στην βιώσιμη κινητικότητα το 100% ηλεκτρικό E-2008, ολοκληρώνει την γκάμα.

Παράλληλα, το μοναδικό Peugeot i-Cockpit®, ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, καθώς και η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης των εκδόσεων Hybrid auto από 22.900€ (με προωθητική ενέργεια) ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του μοντέλου.

Με ισχυρή απήχηση και σταθερά υψηλές επιδόσεις, το PEUGEOT 2008 συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία B-SUV την τελευταία δεκαετία, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία δεν είναι σύμπτωση — είναι επιλογή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

PEUGEOT, διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

PEUGEOT, διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς

Η νέα γενιά των Peugeot 308 και Peugeot 308 SW είναι πλέον διαθέσιμη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα γενιά των Peugeot 308 και Peugeot 308 SW είναι πλέον διαθέσιμη

Το Peugeot 3008 σε υβριδικές εκδόσεις
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Peugeot 3008 σε υβριδικές εκδόσεις

H PEUGEOT παρουσιάζει μια τρίτη επιλογή κινητήρα για το μοντέλο E-3008
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H PEUGEOT παρουσιάζει μια τρίτη επιλογή κινητήρα για το μοντέλο E-3008

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ