Magazino
10:21 - 17 Μάι 2026

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Reporter.gr Newsroom
Η 27χρονη Νταρίνα Νικολάεβα Γιότοβα από τη Βουλγαρία, γνωστή στο κοινό ως Dara, κατέκτησε την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision, εντυπωσιάζοντας το κοινό της Βιέννης με την εκρηκτική εμφάνισή της στο τραγούδι «Bangaranga».

Η Dara θεωρείται ήδη ένα από τα πιο επιτυχημένα ποπ ονόματα της Βουλγαρίας, έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία μέσα από δημοφιλή τηλεοπτικά talent shows, όπως το «The Voice», το «X Factor» και το «Dancing with the Stars».

Γεννημένη στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 στη Βάρνα, φοίτησε στην Εθνική Σχολή Τεχνών «Ντόμπρι Χρίστοφ». Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2015, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών συμμετείχε στο βουλγαρικό X Factor και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Από τότε η καριέρα της ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία. Το 2018 τιμήθηκε στα BG Radio Music Awards ως «Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης», ενώ το 2021 έγινε η νεότερη coach στην ιστορία του «The Voice Bulgaria». Υπό την καθοδήγησή της, η ομάδα της αναδείχθηκε νικήτρια δύο φορές, το 2022 και το 2024. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στο «Dancing Stars», φτάνοντας μέχρι τον τελικό, χωρίς όμως να κερδίσει την πρώτη θέση.

Το 2025 αποτέλεσε κομβική χρονιά για την καλλιτέχνιδα, καθώς κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «ADHDARA». Ο τίτλος αποτελεί λογοπαίγνιο ανάμεσα στο όνομά της και τη ΔΕΠΥ (ADHD), διαταραχή με την οποία διαγνώστηκε όταν ήταν πλέον ενήλικη.

To τραγούδι «Bangaranga» και η ελληνική υπογραφή

Ο τίτλος του τραγουδιού «Bangaranga» έχει ρίζες στην τζαμαϊκανή αργκό και αναφέρεται σε μια έντονη, απελευθερωτική κατάσταση. Η ίδια η Dara αποκάλυψε πως η σκηνική της παρουσία βασίστηκε στο παραδοσιακό βουλγαρικό έθιμο των «kukeri», όπου άνδρες με θορυβώδεις στολές, κουδούνια και μάσκες επιχειρούν συμβολικά να διώξουν τα κακά πνεύματα.

Το τραγούδι φέρει την υπογραφή τριών δημιουργών με διεθνή εμπειρία στη μουσική σκηνή, ανάμεσά τους και του Έλληνα συνθέτη και παραγωγού Δημήτρη Κοντόπουλου. Ο ίδιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 λίγο πριν τον τελικό, χαρακτήρισε τη Dara «μεγάλη σταρ», επισημαίνοντας τη μοναδική σκηνική της παρουσία, την άνεσή της μπροστά στον φακό, αλλά και τις φωνητικές και χορευτικές της ικανότητες.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Eurovision, έχοντας συνδέσει το όνομά του με συμμετοχές χωρών όπως η Ελλάδα, η Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και η Μολδαβία. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ελληνικές συμμετοχές που έχει υπογράψει είναι το «This Is Our Night» του Σάκη Ρουβά το 2009 και το «Last Dance» της Stefania το 2021.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ