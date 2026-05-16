Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα
Οικονομία
15:00 - 16 Μάι 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Από τις 20 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή το νέο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, μια κεντρική ψηφιακή υποδομή που δημιουργείται με στόχο την πλήρη αποτύπωση και εποπτεία των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα.      

Η νέα βάση δεδομένων θα συγκεντρώνει πληροφορίες από τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), την Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, ΔΕΚΟ και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης του ιδιωτικού χρέους σε ενιαίο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι συνολικές οφειλές προς τράπεζες, servicers, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ φτάνουν τα 407,6 δισ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το 160% του ΑΕΠ και αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος για την ελληνική οικονομία.

Το Μητρώο θα λειτουργεί υπό τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα περιλαμβάνει ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία του ιδιωτικού χρέους στη χώρα.

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Κυριάκου Πιερρακάκη και Δημήτρη Παπαστεργίου, τα στοιχεία θα αποστέλλονται αποκλειστικά σε μορφή που δεν θα επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των οφειλετών. Για το ΑΦΜ θα εφαρμόζεται ειδική διαδικασία ψευδωνυμοποίησης, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα συνολικής παρακολούθησης των υποχρεώσεων κάθε οφειλέτη, ανεξάρτητα από τον φορέα προς τον οποίο χρωστά.

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για διάστημα έως 20 ετών και θα αξιοποιούνται για στατιστικές αναλύσεις και μοντέλα πρόβλεψης σχετικά με την εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους.

Ποια στοιχεία θα καταγράφονται


Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε οφειλή, όπως:

  • στοιχεία ταυτοποίησης οφειλής, πιστωτή και οφειλέτη
  • είδος και κατηγορία χρέους
  • κατάσταση οφειλής (ενήμερη, ληξιπρόθεσμη κ.ά.)
  • αρχικό και τρέχον ύψος οφειλής
  • προσαυξήσεις και δεδουλευμένους τόκους
  • ύπαρξη συνοφειλετών ή εγγυητών
  • εξασφαλίσεις και αποτίμηση εγγυήσεων
  • ενεργές ρυθμίσεις και στοιχεία αποπληρωμών
  • δικαστικά ή διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί
  • χαρακτηρισμό ανεπίδεκτης είσπραξης, όπου υπάρχει.

Παράλληλα, θα αποστέλλονται και βασικά στοιχεία για τους οφειλέτες, όπως η νομική μορφή της επιχείρησης, ο τόπος κατοικίας και εργασίας, η χώρα διαμονής, η εργασιακή κατάσταση, ο κύριος ΚΑΔ, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός εργαζομένων, καθώς και πληροφορίες για τυχόν πτωχευτική διαδικασία.

Οι προθεσμίες αποστολής στοιχείων

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα διαβιβάζουν δεδομένα δύο φορές τον χρόνο:

  • έως την 1η Μαΐου για το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους
  • έως την 1η Νοεμβρίου για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Η πρώτη αποστολή στοιχείων, που αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 20 Μαΐου 2026, ημερομηνία που σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου μηχανισμού παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους.

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ
Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων
Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος
Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης
Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου
«Πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις η εύρεση κατάλληλου προσωπικού – Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες
