100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI
10:23 - 17 Μάι 2026

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Νίκος Λιβανός
Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTI στην 50χρονη ιστορία του εμβληματικού σήματος συνδυάζει ισχύ 226 PS, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα, αυτονομία έως 424 χλμ. και κορυφαία καθημερινή πρακτικότητα.

Η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του GTI. Πενήντα χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου GTI, η μάρκα παρουσιάζει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που φέρει το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο έμβλημα: το εντελώς νέο ID. Polo GTI1.

Με ισχύ 166 kW / 226 PS, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, το νέο ID. Polo GTI μεταφέρει τη φιλοσοφία του GTI στη νέα εποχή της Volkswagen. Είναι ισχυρό, άμεσο, ευέλικτο και σχεδιασμένο για υψηλή οδηγική απόλαυση, χωρίς να χάνει τον καθημερινό και πρακτικό χαρακτήρα που διαχρονικά ξεχωρίζει τα μοντέλα GTI. Όπως και στο πρώτο GTI του 1976, η ισχύς μεταφέρεται στους τροχούς μέσω του εμπρός άξονα. Στην περίπτωση του νέου ID. Polo GTI, η μέγιστη ροπή των 290 Nm είναι διαθέσιμη άμεσα, προσφέροντας την ακαριαία απόκριση που χαρακτηρίζει την ηλεκτρική κίνηση. Η ισχύς αυτή αξιοποιείται με ακρίβεια χάρη στο στάνταρ ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo GTI πραγματοποιήθηκε στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring, έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς αγώνες αντοχής στον κόσμο.

Το νέο ID. Polo GTI: ένα ηλεκτρικό compact sports car για κάθε μέρα

Το ID. Polo GTI παραμένει αυθεντικό GTI σε κάθε επίπεδο. Με καθαρό σχεδιασμό, χαρακτηριστικά GTI και ισχυρή κίνηση στους εμπρός τροχούς, συνεχίζει την κληρονομιά του πρώτου Golf GTI του 1976, επανερμηνεύοντας τα βασικά στοιχεία του θρύλου μέσα από τη νέα ηλεκτρική εποχή της Volkswagen.

Πέρα από το εμπρός μπλοκέ διαφορικό, ο στάνταρ τεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύστημα αναρτήσεων DCC και το σύστημα progressive steering, ειδικά εξελιγμένο για το GTI. Η ισχύς των 166 kW / 226 PS καθώς και η μέγιστη ροπή των 290 Nm που είναι διαθέσιμη σχεδόν άμεσα, διαμορφώνουν έναν χαρακτήρα που συνδυάζει δυναμική συμπεριφορά, ακρίβεια και τη μοναδική αίσθηση GTI.

Νέο προφίλ οδήγησης GTI

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι το προφίλ οδήγησης GTI, το οποίο ενεργοποιείται μέσω ειδικού κουμπιού στο σπορ τιμόνι. Με ένα πάτημα, όλα τα συστήματα κίνησης και πλαισίου, από την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα έως το progressive steering και τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DCC, περνούν στη μέγιστη σπορ ρύθμιση. Την ίδια στιγμή, το cockpit αλλάζει εμφάνιση, υιοθετώντας ειδικό χρωματικό και γραφικό περιβάλλον GTI. Έτσι, η μετάβαση στη δυναμική οδήγηση δεν γίνεται μόνο αισθητή στον δρόμο, αλλά αποτυπώνεται και οπτικά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Μπαταρία 52 kWh και ταχεία φόρτιση DC

Την κίνηση του ID. Polo GTI αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη APP290, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, καθαρού ενεργειακού περιεχομένου καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Η μπαταρία προσφέρει αυτονομία WLTP έως 424 χλμ2. και μπορεί να φορτίσει σε σταθμούς DC με ισχύ έως 105 kW. Χάρη στην ιδιαίτερα σταθερή καμπύλη φόρτισης, η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC, ενισχύοντας τον καθημερινό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

