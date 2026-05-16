«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις, καθώς πλησιάζει, σύμφωνα με τα δεδομένα που διαρρέουν, η ανακοίνωση για τη δημιουργία του νέου του πολιτικού φορέα.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Τσίπρας δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται μηνύματα πολιτών που τον προτρέπουν να επανέλθει ενεργά στο πολιτικό προσκήνιο, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…».

Παράλληλα, σε ομιλία του τις προηγούμενες ημέρες στο Χαλάνδρι, ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι οι σχετικές ανακοινώσεις για τις επόμενες πολιτικές του πρωτοβουλίες αναμένονται μέσα στον Ιούνιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά· τώρα είναι η ώρα», προσθέτοντας ότι «έρχεται ο μήνας του θερισμού» για μια πολιτική παράταξη που, όπως υποστήριξε, θα μπορεί να επικρατήσει έναντι της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.