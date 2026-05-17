Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
11:59 - 17 Μάι 2026

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Reporter.gr Newsroom
Η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς και την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών έχει ήδη ξεκινήσει, με τα μαθήματα για τους μικρότερους μαθητές να συνεχίζονται έως τα μέσα Ιουνίου.  

Συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Από Δευτέρα (18/5) οι εξετάσεις στα Λύκεια

Από τη Δευτέρα αρχίζει η εξεταστική περίοδος στα λύκεια της επικράτειας, με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις να μπαίνουν σε εφαρμογή.

Για την Α’ και Β’ λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν ανακοινωθεί έως τις 19 Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν επίσης στις 18 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 25 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια ακολουθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η προθεσμία για την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει οριστεί έως τις 27 Μαΐου.

Εξετάσεις και στα Γυμνάσια

Στα γυμνάσια, η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 2 έως 15 Ιουνίου 2026.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τα Επαγγελματικά Λύκεια, με πρώτο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στα ΓΕΛ και τα Νέα Ελληνικά στα ΕΠΑΛ.

