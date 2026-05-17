Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα σκαριά, καθώς αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσής του σε λιγότερο από έναν μήνα, το τοπίο στην Αριστερά γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο ταραγμένο. Την αναταραχή ήρθε να επιτείνει η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο (16/5), η οποία όμως δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, αφού ήδη στην Κουμουνδούρου επικρατούσε αναστάτωση.

Τόσο ο κ. Πολάκης όσο και ο Νίκος Παππάς επέμεναν το τελευταίο διάστημα στην ανάγκη σύγκλισης Πολιτικής Γραμματείας, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις, ενώ δεν είναι τα μόνα στελέχη του κόμματος που δεν βλέπουν με καλό μάτι μία συμπόρευση (ή συγχώνευση) με το κόμμα Τσίπρα και δίνουν τη μάχη της πολιτικής τους επιβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πολάκης κάλεσε την περασμένη Τρίτη τον Σωκράτη Φάμελλο και του ζήτησε τη σύγκληση της Π.Γ., με τον ίδιο να τηρεί την ίδια αμήχανη στάση που κράτησε κι απέναντι στο αίτημα του κ. Παππά, που πρότεινε επιπλέον να διοργανωθεί στρογγυλή τράπεζα με συμμετοχή των Σ. Φάμελλου, Α. Τσίπρα, Νόρας Κατσέλη, Πέτρου Κόκκαλη και Νίκου Κοτζιά.

Εν τω μεταξύ, το κόμμα Τσίπρα πλησιάζει «απειλητικά», με διάφορες διαρροές να τοποθετούν τις επίσημες ανακοινώσεις στις αρχές Ιουνίου ή ακόμη και στα τέλη Μαΐου, πράγμα που σημαίνει ότι υπολείπονται το πολύ δύο εβδομάδες μέχρι την ίδρυσή του.

Η σταγόνα που «ξεχείλισε» το ποτήρι για τον Σ. Φάμελλο ήρθε με την ανάρτηση του Π. Πολάκη, στην οποία άφηνε υπόνοιες περί κρυφής ατζέντας, θέτοντας το ερώτημα: «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αποφασιστικότητα;».

Να σημειωθεί εδώ πως μετά τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την 24η Νοεμβρίου 2024, ο κ. Πολάκης που συγκέντρωσε ποσοστό 43,57% (έναντι του 49,36% του Σ. Φάμελλου), είχε μεν επιλέξει να μην υπάρξει ένας δεύτερος γύρος, αναγνωρίζοντας το αποτέλεσμα της κάλπης, αλλά είχε δηλώσει φεύγοντας από την Κουμουνδούρου: «Αυτά που λέω είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ», ξεκαθαρίζοντας πως στο εξής θα πρέπει να λογίζεται ως «συνιδιοκτήτης» του κόμματος.

Χθες (Σάββατο, 16/5), μετά τη διαγραφή του Χανιώτη βουλευτή, οποίος βρέθηκε για τρίτη φορά εκτός κόμματος, ακολούθησαν εκατέρωθεν ανακοινώσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν την ειλημμένη απόφαση. Επιπλέον, ο κ. Πολάκης αναμένεται να τεθεί εκτός της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, πράγμα που ενδεχομένως οξύνει την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα πάντως, με διαρροές η παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας δεν θεωρείται πιθανή, υπό τον φόβο ότι θα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα.

Ενδιαφέρον έχει και η συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησωκράτη, η οποία έριξε λάδι στη φωτιά χθες (16/5), καθώς ο ίδιος μιλώντας στην Political πρότεινε την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, πράγμα που σημαίνει και μεταβίβαση εξολοκλήρου της περιουσίας του κόμματος στον νέο φορέα.

Και παρότι η πρόταση του κ. Χατζησωκράτη είναι ούτως ή άλλως κόκκινο «πανί» για όσα στελέχη δεν βλέπουν το πολιτικό τους μέλλον δίπλα στον κ. Τσίπρα, το θέμα των περιουσιακών αποτελεί ένα επιπρόσθετο «αγκάθι», με την Κουμουνδούρου να έχει αποπληρώσει επί του παρόντος τις δανειακές της υποχρεώσεις, αλλά το μέλλον της ιστορικής εφημερίδα «Η Αυγή», του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο 105,5», του Ιδρύματος «Νίκος Πουλαντζάς», καθώς και των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας να παραμένει αβέβαιο.

Την ίδια ώρα, αναστάτωση επικρατεί και στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς, με τελευταίο αποχωρήσαντα τον Φερχάτ Οζγκιούρ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και άλλοι βουλευτές της «ομάδας Χαρίτση» αναμένεται να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις εντός του προσεχούς διαστήματος, μην βρίσκοντας σημείο σύγκλισης με τη νέα ηγεσία του κόμματος υπό τον κ. Σακελλαρίδη.