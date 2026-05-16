Τα καρφιά του Νίκου Δένδια
18:51 - 16 Μάι 2026

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
Δυνάμεις για το Συνέδριο της ΝΔ κρατούσε, απ’ ό,τι φαίνεται, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ήταν προφανώς αποφασισμένος να εμφανιστεί μια και καλή και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους…  

Τι κι αν η διοργάνωση του έδωσε τη χειρότερη θέση στο πρόγραμμα (το καταμεσήμερο πάνω στην ώρα του φαγητού)· τι κι αν μερικά πούλμαν με τους συνέδρους της Β. Ελλάδος είχαν ήδη αναχωρήσει… τελικά, όχι μόνο η αίθουσα ήταν κατάμεστη, αλλά ο Υπουργός έγινε δεκτός και με συνθήματα.

Και δεν άφησε να πέσει κάτω τίποτα.

Και για την περίφημη «γαλάζια φανέλα» μίλησε, την οποία – όπως υπενθύμισε – τιμά πολλά χρόνια «με το ύφος που επιβάλλει η παράδοση μας το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας». Για ποιον να χτυπάει η καμπάνα άραγε;

Και για το DNA της παράταξης, είπε, που «δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων», ούτε ως μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων «των ολίγων», σε μία ευθεία αναφορά στην επιστολή των 10 στελεχών της ΝΔ στην εφημερίδα «Δημοκρατία», που έκαναν λόγο για «οικοδόμηση ενός κράτους φιλικού στους λίγους και απρόσιτου και εχθρικού στους πολλούς».

Και τους λαϊκιστές «κάρφωσε», λέγοντας ότι στο «κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα» δεν έχουν θέση οι ύβρεις, ο φανατισμός και οι κραυγές. Τώρα, ποιον… φωνακλά είχε κατά νου, δεν διευκρίνισε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν πιστεύει «στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και «στους μισθοφόρους της εξουσίας», αλλά «στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του» και «στη λογοδοσία».

Και σαν να μην ήταν ήδη αρκετά καθαρό το μήνυμα, επανέφερε το «μέγα πρόταγμα» του Κώστα Καραμανλή περί «επανίδρυσης του κράτους», θυμίζοντας στους παριστάμενους πόσο κοντά στέκεται στις «ρίζες» του κόμματος και πόσο μακριά από το επιτελικό κράτος της τελευταίας επταετίας.

Πολεμώντας, δε, όλα τα ταμπού, δεν δίστασε να αναφερθεί ακόμη και στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρουσα ήταν και η ερμηνεία του για τις δημοσκοπήσεις, η οποία δεν θα έλεγε κανείς πως ταυτίζεται με την αισιόδοξη ματιά του πρωθυπουργού περί χαώδους απόστασης της ΝΔ από τα άλλα κόμματα.

«Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο [κόμμα] είναι λάθος. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», είπε αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Συμφώνησε, πάντως, με τον αρχηγό της «γαλάζιας» παράταξης στα ερωτήματα για την «επόμενη μέρα»: Ποιο κόμμα, ποια στελέχη και ποιος πρωθυπουργός. Και απαντώντας, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τώρα, τι γίνεται σε περίπτωση που το παρόν σχήμα (με τον υφιστάμενο αρχηγό) δεν τα καταφέρει, δεν μας είπε…

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2026 - 19:59
