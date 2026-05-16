ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ
Ειδήσεις
19:21 - 16 Μάι 2026

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρά την παραίτηση ενός υπουργού και τις απαιτήσεις σχεδόν του ενός τετάρτου των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος να αποχωρήσει, ο «πολιορκημένος» πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παραμένει στην Ντάουνινγκ Στριτ.      

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, το ερώτημα είναι «για πόσο ακόμη».

Όταν ο Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας την Πέμπτη (14/5), ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Στάρμερ, αλλά δεν προκάλεσε άμεσα εσωκομματική διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Αυτό έδειξε ότι δεν είχε συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται αυτό άνοιξε μια ευκαιρία για τον Άντι Μπέρναμ, τον Εργατικό δήμαρχο του Μάντσεστερ.

Το προφίλ του Άντι Μπέρναμ

Πρώην υπουργός που δεν έχει συμμετάσχει στην επιρρεπή σε λάθη κυβέρνηση του Στάρμερ, ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός πολιτικός των Εργατικών που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι αισθητά πιο δημοφιλής από τον πρωθυπουργό. Υπερτερεί επίσης του Νάιτζελ Φάρατζ, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτη του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform U.K., το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για τους Εργατικούς μετά από τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ χρειάζεται μια έδρα στο Κοινοβούλιο προτού μπορέσει να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματός του - και κατ' επέκταση της χώρας.

Τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια;

Ο Μπέρναμ μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά όπως τονίζεται δεν έχει οριστεί ακόμη χρονοδιάγραμμα.

Η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος - στην οποία συμμετέχει και ο Στάρμερ - ενέκρινε την Παρασκευή το αίτημα του κ. Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα στο Μέικερφιλντ.

Νωρίτερα φέτος, η ίδια επιτροπή του είχε απαγορεύσει να είναι υποψήφιος σε άλλη αναπληρωματική εκλογή σε βόρεια περιφέρεια, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψει τη θέση του δημάρχου του Ευρύτερου Μάντσεστερ, επειδή θα έπρεπε τότε να διεξαχθούν εκλογές για την αντικατάστασή του. Πολλοί πολιτικοί αναλυτές υποστήριξαν ότι ο πραγματικός λόγος ήταν πως ο Στάρμερ τον θεωρούσε απειλή, ενώ αρκετά στελέχη των Εργατικών χαρακτήρισαν την απόφαση λάθος.

Να σημειωθεί ότι ο Μπέρναμ πρέπει τώρα να επιλεγεί από τα τοπικά κομματικά μέλη των Εργατικών.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση πρέπει να ορίσει την ημερομηνία της αναπληρωματικής εκλογής. Δεδομένου του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας, οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 18η ή η 25η Ιουνίου.

Μπορεί ο Μπέρναμ να νικήσει το Reform;

Όπως υπογραμμίζουν οι New York Times, εφόσον τελικά είναι υποψήφιος, η αναμέτρηση αυτή προμηνύεται ως μία από τις σημαντικότερες και πιο πολυσυζητημένες αναπληρωματικές κοινοβουλευτικές εκλογές εδώ και δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι το Μέικερφιλντ εκλέγει βουλευτές των Εργατικών επί δεκαετίες. Ωστόσο, η περιοχή αποτελεί πλέον βασικό στόχο του Reform, το οποίο ήρθε δεύτερο εκεί στις γενικές εκλογές του 2024, μόλις περίπου 5.000 ψήφους πίσω από τους Εργατικούς.

Και στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, το κόμμα του Φάρατζ εξασφάλισε πάνω από το ήμισυ των ψήφων στο Μέικερφιλντ, σύμφωνα με τη Manchester Evening News, ενώ οι Εργατικοί έλαβαν 23%. Το κόμμα πιθανότατα θα επιχειρήσει να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του Brexit - υπέρ του οποίου είχε πραγματοποιήσει εκστρατείο ο Φάρατζ - επισημαίνοντας τις φιλοευρωπαϊκές θέσεις του Μπέρναμ.

Ο Φάρατζ έχει υποσχεθεί μάλιστα υποσχεθεί από τη μεριά του ότι το Reform θα «ρίξει τα πάντα» σε αυτή την εκλογική μάχη.

Ακριβώς επειδή η υποψηφιότητα στο Μέικερφιλντ ενέχει μεγάλο ρίσκο για τον Μπέρναμ, θα μπορούσε να αποφέρει και μεγάλο πολιτικό όφελος.

Ειδικότερα, μια νίκη θα αποδείκνυε ότι μπορεί να βοηθήσει τους Εργατικούς να νικήσουν το Reform, το οποίο προηγείται σε όλες τις εθνικές δημοσκοπήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Αν ο Μπέρναμ κερδίσει στο Μέικερφιλντ, τι ακολουθεί;

Αν επιστρέψει στο Κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ θα θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Στάρμερ. Οι βόρειες ρίζες του ενδέχεται να προσελκύσουν ψηφοφόρους στον βορρά και στα μεσαία τμήματα της Αγγλίας, μερικοί από τους οποίους στρέφονται προς το κόμμα του Φάρατζ.

Επιπλέον, αναλυτές στον τοποθετούν πολιτικό πιο «αριστερά» από τον Στάρμερ. Αυτό θα μπορούσε να του δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την πρόκληση από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών, όπου το Πράσινο Κόμμα έχει προσελκύσει απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους.

Ωστόσο, η προσπάθεια προσέγγισης πιο αριστερόστροφων ψηφοφόρων ενδέχεται να ενέχει οικονομικούς κινδύνους. Αν και ο Μπέρναμ δεν έχει ακόμη παρουσιάσει οικονομική στρατηγική, ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι υπό τη δική του πιθανή ηγεσία ο κυβερνητικός δανεισμός θα μπορούσε να αυξηθεί, ώστε να χρηματοδοτηθούν περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, εις βάρος της μείωσης του δημόσιου χρέους. Πέρυσι, ο Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία πρέπει να πάψει να είναι «όμηρος» της αγοράς ομολόγων.

Σε αυτό το πλαίσιο, να σημειωθεί ότι τα βρετανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν την Παρασκευή το πρωί (15/5), αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην προοπτική αντικατάστασης του Στάρμερ από τον Μπέρναμ.

Αν προκηρυχθούν εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία, το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών. Στην ψηφοφορία θα συμμετάσχουν τα μέλη του κόμματος και οι υποστηρικτές των συνδικάτων, μέσω συστήματος ψήφου προτίμησης. Η προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία διήρκεσε περίπου έξι εβδομάδες.

Το σενάριο της ήττας του Μπέρναμ από το Reform

Μια ήττα στο Μέικερφιλντ θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τους Εργατικούς, καθώς θα υποδήλωνε ότι ακόμη και ο πιο δημοφιλής πολιτικός τους δεν μπορεί να νικήσει το Reform.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, οι πιθανότητες πολιτικής επιβίωσης του Στάρμερ ίσως ενισχυθούν. Προς το παρόν, ο πρωθυπουργός επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Με πολέμους να βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, υποστηρίζει ότι το τελευταίο που χρειάζεται η Βρετανία είναι εσωτερική πολιτική αναταραχή.

Παρ’ όλα αυτά, ο Στρίτινγκ, εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος, ίσως τελικά συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη για να αμφισβητήσει την ηγεσία. Άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να επιδιώξουν μια εσωκομματική αναμέτρηση είναι η Άντζελα Ρέινερ, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η οποία διευθέτησε φορολογικό ζήτημα εξαιτίας του οποίου είχε παραιτηθεί πέρυσι, καθώς και ο Εντ Μίλιμπαντ, υπουργός Ενέργειας και πρώην ηγέτης του κόμματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/05/2026 - 10:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις
Ειδήσεις

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας
Πολιτική

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι
Ειδήσεις

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ
Ομόλογα

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ
Ομόλογα

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις
Ειδήσεις

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ