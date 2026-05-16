CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Παρά την «εύθραυστη» εκεχειρία στη Γάζα με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγματα στην πόλη, σκοτώνοντας τον πλέον ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Israel Defense Forces (IDF) και της Ισραηλινής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι ισραηλινές επιθέσεις την Παρασκευή (15/5) προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως «στοχευμένο πλήγμα».

Τζαμιά στη βόρεια Γάζα ανακοίνωσαν επίσης το θάνατο του αλ-Χαντάντ το Σάββατο, σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Χαμάς.

Ειδικότερα, το Ισραήλ κατηγόρησε τον αλ-Χαντάντ ότι ήταν υπεύθυνος και ένας από τους «αρχιτέκτονες» πίσω από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 υπό την ηγεσία της Χαμάς, καθώς και για την κράτηση ομήρων μετά την επίθεση. Τον κατηγόρησε επίσης ότι αρνήθηκε «να εφαρμόσει τη συμφωνία που προώθησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας».

Από τη δική τους μεριά, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Γάζα ανέφεραν ότι το Ισραήλ έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στη συνοικία αλ-Ριμάλ κοντά στην πόλη της Γάζας το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ ένα δεύτερο πλήγμα στόχευσε ένα αυτοκίνητο σε κοντινό δρόμο.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, Μοχάμεντ Αμπού Σαλιμία, δήλωσε στο CNN ότι το ιατρικό συγκρότημα, το οποίο λειτουργεί και ως νεκροτομείο της περιοχής, έχει μέχρι στιγμής παραλάβει τις σορούς τριών γυναικών και ενός παιδιού από τους επτά νεκρούς των επιθέσεων.

Παραϊατρικό προσωπικό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου ανταποκρίθηκε και στα δύο σημεία το βράδυ της Παρασκευής, μεταφέροντας σχεδόν 30 τραυματίες στο πεδινό νοσοκομείο Αλ-Σαράγια, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση.

Ποιος ήταν ο αλ - Χαντάντ

Επισημαίνεται ότι ο αλ-Χαντάντ, - μια ιδιαίτερα «απόκρυφη» μορφή -, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της Χαμάς και είναι γνωστός ως το «Φάντασμα της αλ-Κασάμ» λόγω του χαμηλού προφίλ του. Υπήρξε επικεφαλής των Ταξιαρχιών Ιζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Μετά τη δολοφονία άλλων ηγετών της Χαμάς από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Γιαχία Σινουάρ, του αδελφού του Μοχάμεντ και του Μοχάμεντ Ντέιφ, ο αλ-Χαντάντ θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους λήπτες αποφάσεων της οργάνωσης.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι πρώτες ενδείξεις έδειχναν πως η επιχείρηση εξουδετέρωσης του αλ-Χαντάντ ήταν επιτυχής.

Η Χαμάς δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο και το CNN δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αν ο αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στα πλήγματα.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω επίθεση σημειώθηκε παρά μια φαινομενική εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τακτικά πλήγματα στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τη Χαμάς ή άμεσες απειλές κατά των ισραηλινών δυνάμεων που ελέγχουν πάνω από το μισό της κατεστραμμένης περιοχής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 850 ανθρώπους στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στα μέσα Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη, ο υπεύθυνος για την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα παραδέχθηκε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι «μακριά από το τέλειο», αν και πρόσθεσε ότι έχει φέρει «σχετική σταθερότητα».

Ο Νικολάι Μλάντενοφ, πρώην Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε σε ενημέρωση ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει βασικό εμπόδιο.

«Το σχέδιο είναι σαφές: η Χαμάς πρέπει να αποσυρθεί από τη διακυβέρνηση της Γάζας, τα όπλα της πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και η Γάζα να αποριζοσπαστικοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.