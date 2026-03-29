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Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ομόφωνη έγκριση της Διακήρυξης, του Προγράμματος και του Καταστατικού – Οι αλλαγές
Πολιτική
16:10 - 29 Μαρ 2026

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ομόφωνη έγκριση της Διακήρυξης, του Προγράμματος και του Καταστατικού – Οι αλλαγές

Reporter.gr Newsroom
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Ομόφωνα εγκρίθηκαν το βράδυ του Σάββατου (29/3) από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η Διακήρυξη και οι πολιτικές θέσεις, όπως επίσης και το Πρόγραμμα, ενώ με πλειοψηφία (και μόνο 8 κατά) εγκρίθηκαν και οι αλλαγές στο Καταστατικό.  

Πιο αναλυτικά, πέρασε η πρόταση για μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, με τα υπόλοιπα κόμματα που το απαρτίζουν να εκφράζονται πλέον ως «τάσεις».

Όπως είχε εξηγήσει και ο Ηρακλής Δρούλιας κατά την εισήγησή του, το ΠΑΣΟΚ ως ενιαίο πλέον κόμμα θα μπορεί να εξασφαλίσει το μπόνους των 50 εδρών, εφόσον έρθει πρώτο στις επικείμενες εκλογές. Με βάση αυτό, η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Χαριλάου Τρικούπη και αναμένεται πως θα ενισχύσει τις προσδοκίες για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στις χθεσινοβραδινές ψηφοφορίες εγκρίθηκαν, επίσης, τα νέα όρια για τις θητείες βουλευτών και ευρωβουλευτών ως εξής: Δυνατότητα πέντε ολόκληρων θητειών ή συνολικά συμπληρωμένα 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας για τους βουλευτές και αντίστοιχα τρεις θητείες ή 15 χρόνια για τους ευρωβουλευτές. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 20 ετών παρέχεται η δυνατότητα για μία επιπλέον θητεία.

Παράλληλα, για τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα, η ρύθμιση προβλέπει όριο 4 θητειών, ήτοι συνολικά 16 χρόνια.

Πέρασε και η μείωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στα 271 (από 301 μέλη) – μία μείωση συμβολική, όπως την είχε περιγράψει ο κ. Δρούλιας, ενώ εγκρίθηκε και η μείωση των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου σε 23 από 31 μέχρι σήμερα.

Σήμερα, Κυριακή (29/3), εκλέγονται για πρώτη φορά 13 Περιφερειακά Συμβούλια.

Στα αριστίνδην μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής θα συμπεριλαμβάνονται όσοι είχαν θητεύσει ως Γραμματείς (και παραμένουν στο κόμμα), καθώς επίσης και ο Δήμαρχος της Αθήνας, αλλά και εκλεγμένοι περιφερειάρχες του κόμματος. Εν προκειμένω, βάσει αυτής της ρύθμισης, αριστίνδην μέλος γίνεται ο Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και της Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Υιοθέτηση της πρότασης Δούκα

Στην κεντρική πολιτική απόφαση του Συνεδρίου υιοθετήθηκε η πρόταση του Χάρη Δούκα σχετικά με τις «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη ΝΔ και το ρητό «όχι» σε μετεκλογική συνεργασία. Η σχετική προσθήκη έγινε στη διακήρυξη που επιμελήθηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης και δεν χρειάστηκε, τελικά, ο Χάρης Δούκας να υποβάλει ξεχωριστό ψήφισμα, όπως είχε αρχικά προειδοποιήσει. Είναι προφανές ότι σε αυτό το ζήτημα η ηγεσία έκανε ένα βήμα πίσω, προκειμένου να μην διαιωνιστεί η ένταση που είχε προκληθεί προσυνεδριακά.

Η δεύτερη υποχώρηση Ανδρουλάκη

Η δεύτερη υποχώρηση που έκανε η ηγεσία του κόμματος ήταν η απόσυρση της πρότασης να διεξάγεται Συνέδριο πριν από την εκλογή του προέδρου του κόμματος.

Κορυφαία στελέχη – μεταξύ αυτών οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Μανώλης Χριστοδουλάκης – είπαν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινά με την ανάδειξη της ηγεσίας από τη βάση, και στη συνέχεια να εκλέγεται η νέα ηγετική ομάδα.

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