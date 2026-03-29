Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αλλαγή καταστατικού – Μετατροπή σε ενιαίο πολιτικό φορέα και όριο θητειών

Αλλαγή του Καταστατικού ώστε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να μετατραπεί σε ενιαίο κόμμα, με την απορρόφηση όλων των συνιστωσών – πολιτικών κινήσεων, εισηγήθηκε την Παρασκευή (28/3) ο επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής Καταστατικού, Ηρακλής Δρούλιας, στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Με το βλέμμα στην πολιτική αλλαγή και ανατροπή απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, ο κ. Δρούλιας τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι έτοιμο να διεκδικήσει το εκλογικό μπόνους του πρώτου Κόμματος, κατά τη νομοθεσία.

«Για τον σκοπό αυτό τροποποιούνται το άρθρο 1 και 37 του Καταστατικού με τέτοιο τρόπο που δεν καταργούνται οι οργανωμένες τάσεις και οι κομματικοί φορείς που συμμετέχουν στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ούτε θίγονται οι ποσοστώσεις που προβλέπονται στα όργανα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των ρυθμίσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα Κόμματα που αρχικά σχημάτισαν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ», ανέφερε.

Όριο σε θητείες βουλευτών και ευρωβουλευτών

Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις θητείες βουλευτών και ευρωβουλευτών – εκτός από τους πρώην προέδρους – ως εξής: Δυνατότητα πέντε ολόκληρων θητειών ή συνολικά συμπληρωμένα 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας για τους βουλευτές και αντίστοιχα τρεις θητείες ή 15 χρόνια για τους ευρωβουλευτές. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 20 ετών παρέχεται η δυνατότητα για μία επιπλέον θητεία.

Επίσης, ορίζεται ανώτατο όριο τεσσάρων θητειών σε θέσεις Προέδρων τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

«Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και το πολιτικό μας στίγμα, την πολιτική μας βούληση, μόλις γίνουμε Κυβέρνηση, να θεσμοθετήσουμε τον περιορισμό των θητειών σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος για να αποτρέπονται καθεστωτικές αντιλήψεις και πρακτικές», σημείωσε ο κ. Δρούλιας.

Στα ζητήματα των ασυμβίβαστων προστίθεται ασυμβίβαστο του Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής σε υποψηφιότητα με σταυρό και ασυμβίβαστο για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής για όσους συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά ή αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια απέναντι σε ψηφοδέλτια με την επίσημη στήριξη ΠΑΣΟΚ. Στα αριστίνδην μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προστίθενται οι πρώην Γραμματείς του Κόμματος.

Εκλογή προέδρου από τη βάση

Σχετικά με τον τρόπο εκλογής του προέδρου από τη βάση, με τη συμμετοχή μελών και φίλων, δεν γίνεται καμία παρέμβαση, αλλά προτείνεται στο μέλλον να συγχρονιστεί ο χρόνος διεξαγωγής του Συνεδρίου με την εκλογή του προέδρου.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση, και τα δύο θα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια, με το Συνέδριο να προηγείται όπως ακριβώς έγινε και το 2004 και το 2015. Αν η εκλογή γίνεται νωρίτερα από τη λήξη της θητείας, προτείνεται το Συνέδριο να είναι διαρκές, χωρίς εκλογή οργάνων.

«Το μόνο ζήτημα στο συγκεκριμένο σημείο είναι αν το Συνέδριο θα γίνεται πριν την εκλογή Προέδρου ή αμέσως μετά. Το να γίνεται ενάμιση χρόνο μετά την εκλογή, να μεσολαβεί ενάμιση χρόνος, όπως αυτή τη στιγμή είναι με βάση τις θητείες των οργάνων, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα και είναι παράλογο», είπε ο κ. Δρούλιας και συμπλήρωσε:

«Άρα, το μόνο που προτείνεται είναι ο συγχρονισμός -αφού γίνονται και τα δύο κάθε τέσσερα χρόνια- της εκλογής Προέδρου με το Συνέδριο και ουσιαστικά το μόνο ερώτημα που τίθεται προς το Συνέδριο να αποφασίσει είναι ποια φιλοσοφία, ποια λογική θέλουμε να ακολουθήσουμε, αν κάνουμε πρώτα το Συνέδριό μας και μετά εκλέγουμε τον Πρόεδρο ή θέλουμε να εκλεγεί ο Πρόεδρος και αυτός να οδηγήσει την Παράταξη σε Συνέδριο».

Μείωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής

Ο κ. Δρούλιας πρότεινε τη «συμβολική», όπως είπε, μείωση των μελών της Κ.Ε. σε 271 από 301 μέλη, καθώς κρίθηκε αναγκαίο οι αλλαγές να γίνουν σταδιακά, για την ομαλότερη μετάβαση στο νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας που θεωρείται πως θα είναι αποδοτικότερο.

«Ο στόχος μας, το όραμά μας για το ΠΑΣΟΚ της επόμενης δεκαετίας, είναι να επαναφέρουμε στο επίκεντρο της οργανωτικής μας δομής την αποτελεσματική λειτουργία της δημοτικής οργάνωσης. Η δημοτική οργάνωση είναι το κύτταρο της δομής μας και από εκεί ξεκινάμε. Αν κατορθώσουμε να έχουμε σοβαρή και αποδοτική λειτουργία σε κάθε Δήμο της χώρας, έχουμε κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος των αλλαγών είναι να ενισχυθούν οι δημοτικές οργανώσεις με κομβικό τον ρόλο του Γραμματέα της, ο οποίος είναι αυτός που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, στόχος είναι και η διασύνδεση των δημοτικών οργανώσεων με τις νομαρχιακές και των νομαρχιακών οργανώσεων με τα περιφερειακά Συμβούλια, το Εθνικό Συμβούλιο και την Κεντρική Επιτροπή.