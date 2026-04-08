ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης στο CNN: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική
21:16 - 08 Απρ 2026

Μητσοτάκης στο CNN: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και τη δημοσιογράφο Christiane Amanpour, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε σήμερα (8/4) για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη σημασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και για την προοπτική της διατλαντικής συμμαχίας.      

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση που χαιρετίζει την εκεχειρία, εκφράζοντας την ελπίδα πως η διάρκειας δεκαπέντε ημερών συμφωνία θα αποτελέσει βάση για μια μόνιμη ειρήνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει λόγος για αισιοδοξία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την κατάσταση στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οι εν εξελίξει στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ λειτουργούν αντιπαραγωγικά. Τόνισε ότι για να επιτευχθεί μια ουσιαστική και συνολική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνέχιση των επιθέσεων αποδυναμώνει τη λιβανέζικη κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα της Χεζμπολάχ να εκφράζεται και να επανακάμπτει. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί ανθρωπιστική κρίση.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημείωσε ότι πρόκειται για μια στρατηγική εταιρική σχέση, τονίζοντας ωστόσο πως η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό στοιχείο μεταξύ συμμάχων. Εξέφρασε την ελπίδα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να τερματιστούν το συντομότερο δυνατό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα αποτελεί κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη διεθνώς και διαχρονικά υποστηρίζει την ανεμπόδιστη διέλευση πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.

«Απαράδεκτο» το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στη διέλευση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διεθνής κοινότητα δε θα αποδεχθεί ένα τέτοιο μέτρο από το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως απαράδεκτο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ενδεχομένως να προκύψει μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για το καθεστώς των Στενών, η οποία όμως δεν θα περιλαμβάνει οικονομικές επιβαρύνσεις για τα πλοία.

Σε ό,τι αφορά τις διατλαντικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του για τη διαχρονική ανθεκτικότητα της συμμαχίας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αυτές συνέβαλαν στο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνοχή στον τομέα της άμυνας.

Τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, φτάνοντας σε επίπεδα άνω του 3% του ΑΕΠ, και επισήμανε τη δυναμική που αναπτύσσεται για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ουσιαστική προσέγγιση στα ζητήματα άμυνας, καθώς και για μια νέα ισορροπία εντός του ΝΑΤΟ, που θα εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της συμμαχίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στη Λακωνία: Πυρκαγιά σε εξέλιξη με δύο ενεργά μέτωπα - Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο
Ειδήσεις

Συναγερμός στη Λακωνία: Πυρκαγιά σε εξέλιξη με δύο ενεργά μέτωπα - Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στο Ορμούζ παρά την εκεχειρία: Μετρημένες διελεύσεις με υπέρογκα διόδια
Ναυτιλία

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στο Ορμούζ παρά την εκεχειρία: Μετρημένες διελεύσεις με υπέρογκα διόδια

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία - Υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία - Υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών
Χρηματιστήρια

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ
Ανεμοδείκτης

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:20

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:02

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:00

Δημογραφικό: Κατάρρευση 44% στις γεννήσεις στην Ελλάδα – Στα ύψη οι καισαρικές

Ειδήσεις
14/07/2026 - 20:55

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 20:30

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:30

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:10

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Οικονομία
14/07/2026 - 18:48

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
14/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 18:24

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 17:37

Real Consulting: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους €3,07 εκατ.

Πολιτική
14/07/2026 - 17:37

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «θεσμικές εκτροπές» στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζητά την απομάκρυνση βουλευτών της ΝΔ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:10

Υπόθεση Νέστορα: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ