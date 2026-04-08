Μητσοτάκης στο CNN: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και τη δημοσιογράφο Christiane Amanpour, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε σήμερα (8/4) για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη σημασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και για την προοπτική της διατλαντικής συμμαχίας.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση που χαιρετίζει την εκεχειρία, εκφράζοντας την ελπίδα πως η διάρκειας δεκαπέντε ημερών συμφωνία θα αποτελέσει βάση για μια μόνιμη ειρήνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει λόγος για αισιοδοξία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την κατάσταση στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οι εν εξελίξει στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ λειτουργούν αντιπαραγωγικά. Τόνισε ότι για να επιτευχθεί μια ουσιαστική και συνολική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνέχιση των επιθέσεων αποδυναμώνει τη λιβανέζικη κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα της Χεζμπολάχ να εκφράζεται και να επανακάμπτει. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί ανθρωπιστική κρίση.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημείωσε ότι πρόκειται για μια στρατηγική εταιρική σχέση, τονίζοντας ωστόσο πως η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό στοιχείο μεταξύ συμμάχων. Εξέφρασε την ελπίδα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να τερματιστούν το συντομότερο δυνατό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως τόνισε, η Ελλάδα αποτελεί κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη διεθνώς και διαχρονικά υποστηρίζει την ανεμπόδιστη διέλευση πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.

«Απαράδεκτο» το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στη διέλευση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διεθνής κοινότητα δε θα αποδεχθεί ένα τέτοιο μέτρο από το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως απαράδεκτο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ενδεχομένως να προκύψει μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για το καθεστώς των Στενών, η οποία όμως δεν θα περιλαμβάνει οικονομικές επιβαρύνσεις για τα πλοία.

Σε ό,τι αφορά τις διατλαντικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του για τη διαχρονική ανθεκτικότητα της συμμαχίας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αυτές συνέβαλαν στο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνοχή στον τομέα της άμυνας.

Τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, φτάνοντας σε επίπεδα άνω του 3% του ΑΕΠ, και επισήμανε τη δυναμική που αναπτύσσεται για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ουσιαστική προσέγγιση στα ζητήματα άμυνας, καθώς και για μια νέα ισορροπία εντός του ΝΑΤΟ, που θα εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της συμμαχίας.