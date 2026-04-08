ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός στη Λακωνία: Πυρκαγιά σε εξέλιξη με δύο ενεργά μέτωπα - Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο
Ειδήσεις
21:02 - 08 Απρ 2026

Συναγερμός στη Λακωνία: Πυρκαγιά σε εξέλιξη με δύο ενεργά μέτωπα - Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Λακωνία, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.      

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ζυγός, ανάμεσα στις Καρυές και τη Βαρβίτσα, και βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την αντιμετώπισή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 60 πυροσβέστες και 16 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, με τουλάχιστον τέσσερα άτομα και δύο οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό Τύπο, η πυρκαγιά εκδηλώνεται σε δύσβατη περιοχή κοντά στα όρια Λακωνίας και Αρκαδίας, πλησίον παλαιών αναδασώσεων, και έχει διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί αυξημένο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων, καθώς η φωτιά παρουσιάζει έντονη δυναμική.

Παράλληλα, οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εντείνουν την ένταση της πυρκαγιάς και επηρεάζουν την πορεία εξάπλωσής της, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό των μετώπων και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στο Ορμούζ παρά την εκεχειρία: Μετρημένες διελεύσεις με υπέρογκα διόδια
Ναυτιλία

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στο Ορμούζ παρά την εκεχειρία: Μετρημένες διελεύσεις με υπέρογκα διόδια

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία - Υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία - Υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν

Μια πιο προσεκτική ματιά στα 10 αιτήματα του Ιράν - και ποια ίσως αποδεχτούν Τραμπ και Νετανιάχου
Ειδήσεις

Μια πιο προσεκτική ματιά στα 10 αιτήματα του Ιράν - και ποια ίσως αποδεχτούν Τραμπ και Νετανιάχου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ηράκλειο Κρήτης: Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Ειδήσεις

Ηράκλειο Κρήτης: Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ειδήσεις

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις, τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις, τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:19

Ο Κακλαμάνης δεν το ΄χει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Νομίσματα
14/07/2026 - 13:10

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:03

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Τεχνολογία
14/07/2026 - 12:17

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 11:29

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 11:29

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ