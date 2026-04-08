Συναγερμός στη Λακωνία: Πυρκαγιά σε εξέλιξη με δύο ενεργά μέτωπα - Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Λακωνία, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ζυγός, ανάμεσα στις Καρυές και τη Βαρβίτσα, και βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την αντιμετώπισή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 60 πυροσβέστες και 16 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, με τουλάχιστον τέσσερα άτομα και δύο οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό Τύπο, η πυρκαγιά εκδηλώνεται σε δύσβατη περιοχή κοντά στα όρια Λακωνίας και Αρκαδίας, πλησίον παλαιών αναδασώσεων, και έχει διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί αυξημένο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων, καθώς η φωτιά παρουσιάζει έντονη δυναμική.

Παράλληλα, οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εντείνουν την ένταση της πυρκαγιάς και επηρεάζουν την πορεία εξάπλωσής της, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό των μετώπων και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.