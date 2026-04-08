Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία - Υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν επιτεύχθηκε «σε πλήρη συνεργασία» με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η χώρα «δεν ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό του Ιράν θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη χώρα, είτε μέσω μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας, είτε μέσω συνεχόμενων στρατιωτικών ενεργειών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εκεχειρία «δεν αποτελεί το τέλος» και ότι υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, είτε μέσω διαπραγματεύσεων, είτε συνεχίζοντας τις μάχες. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν δεν περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ και ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της.