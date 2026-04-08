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Λίβανος: Τουλάχιστον 89 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές
Ειδήσεις
19:33 - 08 Απρ 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 89 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 89 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 722 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) σε ολόκληρο τον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και 12 διασώστες, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι έπληξε περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές ως το «μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα» κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας, ο συνολικός απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα ανέρχεται σε 1.530 νεκρούς από την αρχή της σύγκρουσης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου.

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