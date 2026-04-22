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ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
Πολιτική
13:44 - 22 Απρ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας

Reporter.gr Newsroom
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Με τις τοποθετήσεις των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την άρση ασυλίας τους, στο πλαίσιο δύο δικογραφιών που έχουν διαβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν παρεμβάσεις στη διαδικασία χορήγησης αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Οι δικογραφίες, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο, αφορούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο διερεύνησης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό πλημμελήματος.

Πρώτος τον λόγο έλαβε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, απευθυνόμενος στο Σώμα. «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι υπηρετεί το Κοινοβούλιο επί 23 χρόνια και δεν περίμενε ποτέ να βρεθεί στη θέση να αιτείται κάτι τέτοιο.

Αναφερόμενος στην υπόθεση που τον αφορά, όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Τσιάρας περιέγραψε το πλαίσιο των γεγονότων που σχετίζονται με συζήτηση συνεργάτη του με υπηρεσιακό στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως υποστήριξε, η Καρδίτσα το 2020 επλήγη από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Ιανός», το οποίο προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στον πρωτογενή τομέα.

«Η Καρδίτσα το 2020 βίωσε ένα αδιανόητο καιρικό φαινόμενο τον “Ιανό”, με αποτέλεσμα να υπάρξει ολική ανατροπή στο τοπίο. Άνθρωποι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν δει και αντιμετωπίσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο ένας αγρότης της περιοχής απευθύνθηκε στο πολιτικό του γραφείο ζητώντας διευκρινίσεις για τις συνέπειες στην ενίσχυση του «πρασινίσματος».

Όπως είπε, «μόνο όσοι γνωρίζουν τι είναι το πρασίνισμα και πόσο εξειδικευμένη γνώση απαιτείται για να κατανοήσει κανείς τα πραγματικά δεδομένα, μπορούν να αντιληφθούν την αγωνία του αγρότη».

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ακόμη ότι ο διάλογος μεταξύ συνεργάτη του και προϊσταμένου περιφερειακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα ήταν, όπως είπε, θεσμικός και χωρίς πίεση. «Πρόκειται για έναν διάλογο ευγένειας και όχι φορτικότητας, με μοναδικό αντικείμενο την αναζήτηση λύσης σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα», ανέφερε.

Αναφορικά με τα ποσά που αναφέρονται στη δικογραφία, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι υπάρχει απόκλιση από τα πραγματικά δεδομένα. «Η επιδότηση που δικαιούνταν ο συγκεκριμένος αγρότης ήταν 2.970 ευρώ και δεν έχει σχέση με τα 22.200 ευρώ που αναφέρονται στη δικογραφία», είπε, εξηγώντας ότι το «πρασίνισμα» αποτελεί αυτοτελή ενίσχυση και δεν συγχέεται με άλλες πληρωμές.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η πλήρης αποσαφήνιση της υπόθεσης θα προκύψει μέσα από τη δικαστική διερεύνηση, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο, όπως τόνισε, είχε συμβάλει στη θεσμοθέτησή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έθεσε ευρύτερο ερώτημα για τον ρόλο του βουλευτή, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να παραμένει αδρανής απέναντι στα προβλήματα των πολιτών της περιοχής του. «Δεν μπορεί ο βουλευτής να είναι απαθής σε τέτοιες περιπτώσεις και να αφήνει τα προβλήματα να διαιωνίζονται», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα αν ο ρόλος του περιορίζεται στην παρατήρηση ή περιλαμβάνει ενεργή παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία.

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