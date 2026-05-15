Μητσοτάκης: Το δίλημμα της κάλπης δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος»

Μηνύματα ενότητας και αισιοδοξίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγοντας με την ομιλία του, την Παρασκευή (15/5), το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από το βήμα του οποίου απηύθυνε κάλεσμα για τη «σκληρή μάχη» που περιμένει την κυβερνώσα παράταξη, στην προσπάθειά της να διεκδικήσει μία ακόμη θητεία.

«Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία;», είπε εισαγωγικά ο πρωθυπουργός, για να απαντήσει πως, αρχικά, θα πρέπει «να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε – τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας» και να καταλήξει πως «η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη», αφού – όπως είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του – η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και απέκτησε πίστη στις δυνατότητές της.

«Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ΝΔ είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη του τόπου, γεγονός που αποδεικνύεται – όπως είπε – από τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος, ενώ έκανε λόγο για «πολιτική ανθεκτικότητα».

«Πρέπει η ΝΔ να έχει τρίτη τετραετία γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ», είπε ακόμη, τονίζοντας πως πρόκειται για μία κρίσιμη συγκυρία σε όλα τα επίπεδα, ενώ θα πρέπει να υψωθούν «νέα αναχώματα» στην κρίση που άνοιξε η σύγκρουση στο Ιράν.

Ως προς την «εικόνα» 10 χρόνια πριν, ο κ. Μητσοτάκης είπε, περιγράφοντας την κατάσταση μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: «Δρόμους ατελείωτα λουκέτα. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Νέοι ξενιτεύονταν. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στο γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης».

Κάνοντας, λοιπόν, μια αντιπαράθεση με την σημερινή «εικόνα» της Ελλάδας, είπε:

«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο υπουργός των οικονομικών της ηγείται του Eurogroup, ποιος θα το φανταζόταν αυτό μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, καταργήθηκαν 83 φόροι. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους, και αυτό έγινε χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές».

Ακόμη, δεσμεύτηκε πως με μία ακόμη θητεία η ΝΔ θα δημιουργήσει μία Ελλάδα εξωστρεφή που «θα την αγαπούν οι φίλοι της» και «κυρίως θα την σέβονται οι αντίπαλοί της», ενώ αναφέρθηκε και στη Συνταγματική Αναθεώρηση, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως χρειαζόμαστε κόφτη δημοσιονομικών δαπανών για να μην επιστρέψουμε σε «σκοτεινές» εποχές, αναθεώρηση του άρθρου 86, δυνατότητα για ίδρυση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων.

Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια

Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η «ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα παρόλο που αυτό ανεβαίνει» και έκανε λόγο για ένα «παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια».

«Μόνη λύση» απέναντι στην ακρίβεια είναι «οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, οι οποίες θα παραμένουν σταθερές και όταν ο πληθωρισμός αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί».

Στέλνοντας έμμεσο εσωκομματικό μήνυμα σε όσους αμφισβητούν τη δυναμική της παράταξης επί των ημερών του, ανέφερε: «Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και ΝΔ: Διπλασίασε τις δυνάμεις της, νικώντας σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές και δύο αυτοδιοικητικές μάχες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, δε, δεσμεύτηκε πως οικονομία της χώρας θα ενισχυθεί κι άλλο και η ανεργία θα φτάσει στο 6%.

Η ΝΔ ως μέτωπο αντίστασης στον λαϊκισμό

«Αλλά κυρίως κερδίσαμε», πρόθεσε ο κ. Μητσοτάκης «την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών», με την ΝΔ να εξελίσσεται «σε σε ευρύ μέτωπο προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό».

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως «σύνθημα» της πορείας της ΝΔ προς τις εκλογές τη φράση «το είπαμε, το κάναμε», την οποία περιέγραψε ως «διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο».

Επέμεινε δε ότι «αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023 θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω».

«Πυρά» κατά Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Το μήνυμα της επόμενης κάλπης δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”», είπε χαρακτηριστικά, αλλά «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος», τονίζοντας πως «δεν αναμετριόμαστε με το κενό», αλλά με τον επόμενο που διεκδικεί να «καθίσει» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Περιγράφοντας συνολικά την αντιπολίτευση σημείωσε: «Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας, έστω, κάποια εναλλακτική λύση – οι δυνάμεις της συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα».

«Το 2019 και το 2023 επιλέξαμε να αντιπαρατεθούμε με τα προβλήματα του κόσμου, και όχι με την αντιπολίτευση, το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Διότι απέναντί μας έχουμε ένα πολύχρωμο μέτωπο που πάντα λέει «όχι σε όλα» και, τελικά, «ναι στο τίποτα».

Αναφερόμενος, δε, στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, έκανε λόγο για έναν πολίτικό που «το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες». Παράλληλα, σημείωσε (και πάλι φωτογραφίζοντάς τον): «Η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με αναίδεια μιλάνε για ”θεριστές”, όταν οι ίδιοι δεν προσέφεραν ποτέ έναν καρπό – τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας».

Ο κ. Μητσοτάκης εγκάλεσε εμμέσως και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, για τις οικονομικές του προτάσεις λέγοντας: «Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος.

Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ξεκινάμε σήμερα

«Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία, ορμή από τις κατακτήσεις μας, επιμένουμε στην αλήθεια και στις τολμηρές επιλογές, για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, μια κοινωνία ενωμένη και περήφανη», είπε μεταξύ άλλων στο κλείσιμο της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, καλώντας όλα τα «γαλάζια» στελέχη να ξεκινήσουν από σήμερα και να συστρατευθούν στον κοινό αγώνα για την κατάκτηση μίας ακόμη θητείας.